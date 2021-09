Ben 45 atleti hanno rappresentato la scuola di pattinaggio Luna Rossa di Santa Maria a Monte all’ultima rassegna nazionale Aics e 12 di loro sono saliti sul podio. A brillare di più, però, è stato il gioco di squadra: quest’anno, per la prima volta, sono arrivate anche due medaglie per la squadra. Le prestazioni hanno permesso di accumulare punti per poter concorrere alle varie classifiche societarie che hanno visto la Luna Rossa chiudere come vicecampioni nazionali per la fascia “gare promozionali”. Per poi ripetersi nuovamente qualche giorno dopo nella fascia “livelli di difficoltà” dove hanno ottenuto la medaglia di bronzo e il terzo gradino del podio.

Due medaglie, quelle conquistate, che vanno a sottolineare il grande lavoro fatto su più fronti. Un premio ancora più significativo delle singole vittorie, se si pensa che a concorrere c’erano 136 squadre provenienti da tutta Italia.

A Misano Adriatico c’erano più di 3mila atleti arrivati da tutta Italia. I risultati ottenuti, raccontano dalla Luna Rossa, “sono stati il coronamento di una stagione tanto difficile quanto entusiasmante, fatta di appuntamenti importanti e tanti successi ottenuti con una grande preparazione, che ha poi premiato i pattinatori di Santa Maria a Monte quando sono scesi in pista”.

A salire sul podio con i colori di Luna Rossa sono stati in 12: medaglia d’oro e titolo di campione nazionale Aics per Giovanni Cappioli, classe 2015 e atleta più piccolo della spedizione, Leonardo Giglio, Noemi Carfagna, Martina Marconcini, Aurora Cantini, Greta Bacchi, Elisa Campani e Sofia Salerno. Hanno ottenuto invece la medaglia di bronzo Matilde Michi, Matilde Carrara, Asia Barachini e Tomas Rinelli.

Tanti i risultati degni di nota, pur se fuori dal podio, in categorie molto numerose: 4’ posto per Regina Alice, Carrara Federica, Gorelli Matilde, Lami Matilda e Belli Anastasia. Quinto posto per Russo Francesca, Regina Anita, Aiello Giulia, Fornino Sofia, Guttadauro Giada, Discenza Francesca, Giso Esther e Cappioli Clarissa. A seguire, ma comunque nella parte alta della classifica Mantelli Ginevra, Bachi Valentina, Rabazzi Greta, Cantini Roberta, Dal Monte Matilde, Bartolini Sofia, Baglioni Viola, Scordamaglia Ginevra, Marconcini Michela, Alaimo Alessia, Finocchiaro Chiara, Panicucci Sofia, Tognetti Giorgia, Ruggero Francesca, Cavallini Elisa, Giacomelli Gaia, Giaccaglia Sofia, Marmeggi Serena, Fogli Nathalie Maria e Lena Zoe.

Merito anche dello staff che ha seguito e preparato tutti i ragazzi costantemente. A partire dall’allenatrice Martina Ballerini, coadiuvata da Sara Nuti, ex atleta e le tante nuove aiutanti Martina, Federica, Giorgia, Greta, Greta, Aurora, Esther e Francesca.