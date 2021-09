Cuoiopelli più precisa dal dischetto: Fucecchio eliminato dalla Coppa

Fucecchio-Cuoiopelli 2-3 dcr

FUCECCHIO: Del Bino, Ghimenti, Nardi, La Rosa, Canali, Bulli, Bruschi (1’st Duccini), Marcon, Di Biase (1’st Masoni), Folegnani, Ferraro. A disp.: Mannucci, Falaschi, Gallina, Lotti, Marianelli, Ramku, Zadrima. All.: Cipolli.

CUOIOPELLI: Lampignano, Iannello (5’st Accardo), Martinelli, Balduini, Martini, Di Giulio (20’st Bagnoli), Cornacchia, Borselli, Bracci (20’st Zocco), Pirone (30’st Belluomini), Dal Poggetto (25’st Montemagni). A disp.: Poli, Bonfanti, Palumbo, Schiavone. All. Marselli.

ARBITRO: Artini di Firenze (Poneti di Firenze e Corcione di Pisa)

SEQUENZA RIGORI: La Rosa gol, Martini parato, Marcon parato, Bagnoli gol, Folegnani gol, Belluomini gol, Ghimenti parato, Borselli gol, Del Bino fuori

NOTE: Ammoniti Martini, Bruchi, Lampignano, Balduini. Calci d’angolo 4-3 per il Fucecchio

Va alla Cuoiopelli il derby di Coppa Italia di Eccellenza. Per decidere la qualificata agli ottavi di finale sono serviti i calci di rigore dopo che si è ripetuto lo 0-0 dell’andata. Più precisi i tiratori conciari per un 3-2 finale: decisivo l’errore del portiere bianconero Del Bino.

