Rompe la bandierina del calcio d’angolo: squalificato e società multata di 160 euro

Il giudice sportivo in merito alle partite di Coppa Italia d’Eccellenza ha inflitto una giornata di squalifica a Matteo Balduini della Cuoiopelli e a Alessandro Cela del San Miniato Basso.

Per la Coppa Toscana di Prima Categoria il Capanne è stato multato di 160 euro per responsabilità oggettiva poiché il proprio calciatore Guido Morelli dopo essere stato espulso per condotta violenta mentre abbandonava il campo rompeva la bandierina d’angolo scagliando oggetti in aria. Morelli è stato squalificato nella competizione fino al 24 ottobre.

Variazioni di campi di gioco nel campionato juniores: nel girone A la gara Larcianese-Fucecchio si giocherà a Lamporecchio, contemporaneamente Cuoiopelli-Cenaia verrà disputata a Galleno. Nel girone B la sfida San Miniato Basso . Valdinievole Montecatini andrà in scena a Montopoli in Valdarno