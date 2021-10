Giocatori squalificati in campo, quattro gare di Coppa si decidono a tavolino

Il primo turno di Coppa è stato contraddistinto dalla superficialità di alcune squadre che non hanno verificato correttamente la posizione disciplinare di alcuni giocatori.

Per la Coppa Italia d’Eccellenza è stato accolto il reclamo della Chiantigiana in merito alla gara d’andata del 19 settembre con il Figline. Quest’ultima aveva vinto per 2 a 1 ma aveva schierato il calciatore Orpelli che doveva scontare una squalifica. I valdarnesi sono stati multati di 400 euro, sono stati estromessi dalla Coppa, subendo lo 0- 3 a tavolino e il calciatore è stato squalificato per un turno.

Sempre nel turno d’andata in merito alla gara Castelnuovo Val di Cecina-Geotermica relativa alla Coppa Toscana di Prima Categoria è terminata 0 a 0. La Geotermica ha schierato Rispoli che doveva scontare un turno di squalifica. La Geotermica oltre ad essere stata esclusa dalla Coppa ha subito la sconfitta a tavolino per 3-0 e una multa di 350 euro, al calciatore è stata inflitta un’altra giornata di stop.

La gara Pontasserchio-Latignano valevole per la Coppa Toscana di Seconda Categoria terminata 2-2 ha visto l’esclusione dalla competizione del Latignano per aver schierato lo squalificato Marchetti. La società oltre all’esclusione e la sconfitta per 3-0 ha subito un ammenda di 350 euro. La stesa situazione si è verificata anche domenica 26 settembre.

In Coppa Toscana di Seconda Categoria dove è stato accolto il reclamo della Stella Rossa Castelfranco relativo alla gara Stella Rossa-Bellaria Cappuccini terminata per 2-2. La Bellaria ha schierato il calciatore Ventre che doveva scontare un turno di stop. La Bellaria Cappuccini è stata estromessa dalla competizione è stato assegnata la vittoria per 3 a 0 alla Stella Rossa, inoltre la Bellaria è stata sanzionata con un ammenda di euro 350 e al calciatore è stata inflitta un’altra giornata di stop.