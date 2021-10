Prima giornata in Eccellenza: Cuoiopelli, Tuttocuoio e San Miniato Basso da tre punti

Armando Picchi-Cuoiopelli 1-3

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Del Bravo, Al. Bani, Bellandi, Petri, Bartorelli, Campo, Quilici, Lenzi (7’ st Arrighi), Neri,D’Angelo (41’ st Grossi). A disp. Silvestri, Castagnoli, An. Bani, Scafuri, Pini, Rocchi, Bonsignori. All. Sena.

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo (14’ st Iannello), Martinelli (7’ st Boghean), Balduini, Martini, Alderotti, Cornacchia (20’ st Chelini), Borselli, Rossi (7’ st Falchini), Pirone (36’ st Bracci) , Dal Poggetto. A disp. Poli, Bagnoli, Di Giulio,Bonfanti. All. Marselli.

ARBITRO: Niccolai di Pistoia (Lumetta e Crispoliti di Piombino)

RETI: 44’ pt Borselli (C), 1’ st Al. Bani (A), 31’ st Pirone (C), 47’ st Bracci (C)

NOTE: Ammoniti 23’ pt Accardo, 29’ pt Petri, 41’ pt Lenci, 2 ‘ st Alderotti, 28’ st Martini, 42’ st Malasoma.

Esce alla distanza la squadra di Marselli e espugna il campo dell’Armando Picchi. Si nota chiaramente il passo diverso nel primo tempo tra le due squadre. I labronici sono squadra frizzante che gioca un bel calcio. La Cuoio sta sulle sue posizione e non concede nulla. In prossimità della pausa arriva la rete che sblocca la sfida. Bello lo sviluppo dell’azione, Rossi riceve un lungo lancio dalle retrovie e con il tempo giusto dal limite dell’area premia la corsa di Cornacchia il quale da destra appoggia un pallone in area chiuso in gol dall’accorrente Borselli con un appoggio di piatto. Galvanizzata dal vantaggio la Cuoio va al riposo e forse ci rimane un po’ troppo visto che dopo 18 secondi i locali pareggiano. È Alessio Bani a riequilibrare la sfida grazie ad una percussione da destra conclusa con un sinistro che si insacca in diagonale. Marselli inizia a muovere le pedine proponendo una staffetta tra il rientrante Rossi e Falchini. L’Armando Picchi esercita un possesso palla superiore senza però creare problemi a Lampignano. Malasoma con un grande interventi disinnesca una punizione di Martini che faceva gridare al gol. Poco dopo in un azione analoga Martini pennella per Pirone la cui spizzata termina sul palo lungo del portiere. La Cuoio si compatta per evitare il secondo recupero dei padroni di casa e in pieno recupero chiude i conti. Alderotti con un lungo rilancio va a cercare Bracci, via libera per un intervento a vuoto di un difensore e terzo gol sull’uscita del portiere. .

Fucecchio-San Miniato Basso 0-1

FUCECCHIO: Del Bino, Ghimenti (15’ st Marianelli), Nardi, La Rosa, Canali, Bulli (1’ st Duccini), Cenci (35’ st Bruchi), Marcon, F. Masoni (1’ st Di Biase), Ferraro (20’ st Zadrima), Rigirozzo. A disp. Bigazzi, Gallina, Ramku, Zadrima. All. Cipolli.

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Arapi (20’ st Tremolanti), Cela, Di Benedetto, Nolè, Chiaramonti, Demi (20’ pt Ciravegna, 35’ st Santagata), Khtella (25’ st Mancini). A disp. Giannangeli, Romeo, Tescione, Gargini, Tremolanti, Santagata, Borgioli, Ciravegna, Mancini. All. Collacchioni.

ARBITRO: Bruni di Siena (Laganà di Siena e Scellato di Prato )

RETE: 40’ rig. Chiaramonti

NOTE: Ammoniti: La Rosa, Ciravegna, Liberati, Arapi, Khtella.

Dopo aver sostenuto il derby di Coppa con la Cuoiopelli, il Fucecchio al debutto in campionato è chiamato a giocare un altro derby stavolta con il San Miniato. C’è il ritorno al “Corsini” del tecnico Collacchioni in qualità di ex. È squadra molto più esperta quella ospite rispetto ad un Fucecchio che porta avanti la sua politica improntata sui giovani. Il San Miniato comanda le operazioni di gioco anche se il primo squillo attraverso un calcio di punizione è a favore dei padroni di casa. Un suggerimento di Petri che non trova acquirenti e uno spunto di Ciravegna sul quale nessuno interviene fanno da prologo al rigore decretato per il fallo di La Rosa su Chiaramonti, con il conseguente rigore realizzato da quest’ultimo. In avvio di ripresa mancano di freddezza nella stessa azione Cioravegna e Khtella impedendo al San Miniato di portarsi a distanza di sicurezza. La seconda parte è caratterizzata da un fase alterna in cui nessuno riesce a prevalere. Appuntamento con la storia nel prossimo turno per il Fucecchio al cospetto del Livorno all’Ardenza, il San Miniato Basso anticiperà a sabato la sfida casalinga con l’Armando Picchi.

Tuttocuoio – Atletico Piombino 2-1

TUTTOCUOIO: Muscas, Muratore (1’st Azzinari), Vittorini, Rodriguez, Severi; Wagner (41’ st Ruggiero), Fino, Bertolucci, Orlandi (43’st Pozzesi), Agudiak, Lazzarini (21’ st Chiti). A disp. Belli, Baldini, Canale, Puviani, Fiscella. All. Marmugi.

ATLETICO PIOMBINO: Fiaschi; Del Nero (16’ st Reali), Giordano, Curcio, Castellazzi, Morminia (21’st Cavicchi) , Orarah, Ottaviani, Barozzi (1’st Barlettai), Dublino, Catalano. A disp. Petruccelli, Reali, Brinzi, Villani, Ferrarini, Barchi, Battistoni. All. Di Tonno.

ARBITRO: D’Andria di Nocera Inferiore (Ginanneschi e Lampedusa di Grosseto)

RETI: 20’ pt Dublin, 32’ pt Lazzarini, 1’ st Rodriguez

NOTE: Angoli: 6 – 1. Ammoniti: Ottaviani, Del Nero, Wagner. Espulso: 49’ st Severi (T doppia ammonizione)

Debutto vincente dei nero-verdi al “Leporaia”, l’undici di Marmugi in rimonta batte l’Atletico Piombino. Un risultato stretto per la mole di azione create. Costruisce la squadra di Marmugi ma manca di precisione sempre con Lazzarini, in avvio facendosi sporcare il tiro dopo un assist di Agudiak e poi calciando fuori dopo un servizio invitante di Orlandi. Scampati i pericoli l’Atletico si porta in vantaggio, ringraziando Muratore il cui appoggio tenero di testa verso il proprio portiere è raccolto da Dublino che ringrazia e realizza. Passano 3 minuti e da due passi dalla linea di porta Agudiak decide di non infierire sbagliando un opportunità più unica che rara. Dopo la mezz’ora i locali aggiustano la mira con Lazzarini, il quale scaraventa di prima intensione una corta respinta difensiva, facendosi perdonare per gli errori precedenti. Il sorpasso i conciari lo operano all’alba della ripresa con l’argentino Rodriguez con un tiro da distanza ravvicinata dopo averci provato di testa. Non hanno seguito le proteste degli ospiti per un contatto tra Dublino e Vittorini e sul versante opposto quelle dei conciari dopo una caduta di Orlandi in area. Nel finale una traversa su incornata di Agudiak e un salvataggio sulla linea sulla conclusione di Wagner impediscono ai nero-verdi di mettere in ghiaccio la gara. Il fischio finale è anticipato dall’espulsione di Severi per doppia ammonizione.