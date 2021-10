Pisa Half Marathon, Conte sul podio della Pisa Ten

C’è Daniele Conte della Podistica Castelfranchese tra quelli saliti sul podio della Pisa Half Marathon. Un evento riferimento per tutto il movimento podistico nazionale che quest’anno, in campo maschile, ha visto emergere atleti nostrani e fra le donne ha premiato la grande impresa di Lenah Jerotich (in foto), kenyana dell’Atl.2005 che nell’ottimo tempo di 1h14’19” ha non solo conquistato la vittoria, ma chiuso addirittura al quarto posto assoluto. La gara maschile ha premiato il catanese Alessandro Terranova.

Ma è alla Pisa Ten, la prova di 10 chilometri sia agonistica che non competitiva, che si è fatto notare Conte. Nonostante l’eccezionale l’affluenza e il primo posto tedesco Lukas Seifert (Triathlon Lausitz) arrivato in 32’51”, Conte si è piazzato secondo per appena 29”.