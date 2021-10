“Una meravigliosa esperienza, segno che è possibile organizzare in sicurezza eventi come questo”. L’indomani dal ritorno della QuattroPassi in Valdarno, la storica manifestazione sportiva ‘tornata’ domenica dopo un anno di stop causa Covid, la Podistica Castelfranchese ed il suo presidente Daniele Puccioni tracciano un buon bilancio, per una corsa che ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati e anche di tanti bimbi delle scuole del capoluogo.

Edizione numero 49 quella archiviata, che ha visto come sempre la massiccia partecipazione anche delle scuole, con una competizione che per una volta non premiava tanto chi arrivava prima al traguardo, ma chi riusciva a mettere insieme il gruppo più numeroso, coinvolgendo nella gara anche genitori e insegnanti all’insegna del Trofeo Leonardo Papini, giovane di Castelfranco morto nel 2015, a soli 18 anni, al termine di una lunga malattia. A classificarsi prima fra le scuole dell’infanzia è stata la sezione C di piazza Garibaldi. Prime classificate ex aequo per le elementari le classi V D e IV C, premiate dal dirigente scolastico Sandro Sodini. Seconda classificata la II C delle elementari del capoluogo mentre il Trofeo Sergio Mariotti è spettato alla rappresentanza della scuola di Orentano, premiata dal sindaco Gabriele Toti. Alla rappresentanza della scuola di Villa Campanile il trofeo Franco Nuti. Prima classificata per le scuole medie la III A, mentre seconda classificata è stata la II D.

di 24 Galleria fotografica QuattroPassi in Valdarno 2021, scatti di ripartenza









“Sport, colore, solidarietà e un bel segnale di ripartenza – per il primo cittadino di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti -. È stato davvero bello rivedere tanti ragazzi e ragazze delle scuole accompagnati da insegnanti e genitori. Complimenti alla Podistica Castelfranchese per l’organizzazione ed un abbraccio particolare a Elisabetta e Antonio Papini, che nel ricordo di Leonardo hanno coinvolto le tante classi presenti. È stata poi la prima edizione dopo il decesso dello storico presidente Ilio Canovai. Per quanto mi riguarda…. ho partecipato ad una corsa podistica dopo davvero tanto tempo ed è sempre un piacere passare in un bel percorso, che comprende anche gli splendidi boschi delle Cerbaie”. Presenti alla premiazione anche il vicesindaco Federico Grossi e le assessore Chiara Bonciolini e Ilaria Duranti.

Macchina ‘perfetta’ quella messa insieme dagli organizzatori, che hanno dovuto affrontare una serie di modifiche al tradizionale svolgimento della gara per renderla ‘a prova di Covid’, con partenze scaglionate dall’Orto di San Matteo, ristori lungo i percorsi rigorosamente confezionati, tavoli per le iscrizioni moltiplicati e separati.

“Ringrazio davvero tutti quelli del servizio – dice il presidente della Podistica Daniele Puccioni –, che hanno reso possibile la corsa: dalla Misericordia alla Protezione Civile, dalla Croce Rossa alla Pubblica Assistenza, senza dimenticare l’Associazione Nazionale Carabinieri. La massiccia partecipazione ci invita a continuare il lavoro e sforzarci ancora di più per rendere questo genere di manifestazioni possibili anche in un periodo particolare come quello che stiamo passando. Qualcosa che non avrei potuto affrontare senza i tanti volontari della Podistica Castelfranchese, che ringrazio”.