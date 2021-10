Offese razziste a un avversario, dieci giornate di squalifica a un giocatore del Fucecchio juniores

In merito alle gare giocate sabato 9 e domenica 10 ottobre, il giudice sportivo riguardante le squadre del comprensorio ha adottato questi provvedimenti.

In Eccellenza il preparatore atletico Maurizio Bachi della Cuoiopelli è stato squalificato fino al 28 novembre per essere uscito dall’area tecnica ed aver offeso un assistente. La sanzione è stata aggravata in quanto addetto all’assistenza degli ufficiali di gara.

Nel campionato juniores regionale, Michael Faratro dirigente della Stella Rossa è stato squalificato fino al 24 ottobre. Il calciatore del Fucecchio Jarno Iaia è stato squalificato per dieci giornate “per aver rivolto espressione discriminatoria per motivi di colore ad un calciatore avversario”.