Fa punti solo il Tuttocuoio. Ko Cuoiopelli, San Miniato Basso e Fucecchio

Terza giornata nera per le formazioni del comprensorio del Cuoio. Un punto lo strappa solo il Tuttocuoio contro il Ponsacco: al gol di Chiti risponde l’intramontabile Ciccio Tavano. Finisce ko in casa il Fucecchio con l’Atletico Piombino, sconfitte fuori casa sia per la Cuoiopelli sia per il San Miniato Basso

Cenaia-San Miniato Basso 1-0

CENAIA: Serafini, Rossi, Tammaro, Papini, Signorini, Matteoni, Hepaj, Caciagli, Cutroneo, Remedi A., Freschi. A disp.: Simoncini, Malara, Carlucci V., Pulizia, Cecchetti, Gambini, Favilli, Allajsufi, Fornaciari. All.: Macelloni

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Arapi, Cela, Di Benedetto, Santagata, Chiaramonti, Kthella, Mancini. A disp.: Giannangeli, Prete, Romeo, Bartoli, Gargini, Taddei, Buhne, Ciravegna, Borgioli. All.: Collacchioni

RETI: 19’st Remedi A.

Fratres Perignano-Cuoiopelli 3-1

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni D., Gamba, Genovali, Aliotta, Fabbrini, Fiaschi, Andolfi, Pini, Sciapi. A disp.: Borghini, Pennini, Bianchino, Parenti, Langella, Pinna, Invernazzi, Angiolini, Taraj. All.: Ticciati

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo, Boghean, Chelini, Martini, Alderotti, Cornacchia, Borselli, Falchini, Pirone, Dal Poggetto. A disp.: Poli, Bagnoli, Iannello, Zocco, Martinelli, Rossi, Bracci, Di Giulio, Bonfanti. All.: Marselli

RETI: 5’pt Fiaschi, 32’pt Falchini, 18’st Sciapi, 27’st Lucarelli

Fucecchio-Atletico Piombino 1-2

FUCECCHIO: Del Bino, Nardi, Giometti, La Rosa, Canali, Bulli, Cenci, Marcon, Morelli, Bruchi, Rigirozzo. A disp.: Mannucci, Duccini, Di Biase, Ferraro, Fejzaj, Ghimenti, Iaia, Marianelli, Ramku. All.: Cipolli

ATLETICO PIOMBINO: Fiaschi, Castellazzi, Curcio, Giordano, Del Nero, Ottaviani, Catalano, Orarah Gongok, Barlettai, Dublino, Quarta. A disp.: Petruccelli, Reali, Tomarchio, Brizi, Barchi, Ferrari, Barozzi, Paini, Cavicchi. All.: Di Tonno

RETI: 11’pt Barlettai, 11’st Ferraro, 45’st Paini

Tuttocuoio-Ponsacco 1-1

TUTTOCUOIO: Muscas, Bartorelli, Severi, Rodriguez Fabregas, Vittorini, Fino, Azzinnari, Puviani, Agudiak, Chiti, Franzino. A disp.: Belli, Deligio, Fiscella, Canale Molin, Ruggiero, Wagner, Bertolucci, Orlandi, Lazzarini. All.: Marmugi

PONSACCO: Lensi, Degli Esposti, Puccini, Fariello, Alicontri, Fortunati, Sardi, Paggini, Coralli, Tavano, Baldini. A disp.: Bartolozzi, Mucci, Gufoni, Calzolari, Scuglia, Barnini, Cosi, Gassam. All.: Paci

RETI: 33’pt Chiti, 34’st Tavano