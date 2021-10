San Miniato Basso, mister Collacchioni: “Con i Fratres Perignano ci abbiamo creduto fino in fondo”

Lorenzo Collacchioni è contento per il punto raccolto con i denti con il Fratres Perignano.

“I punti si possono prendere anche in questa maniera. Ma ci abbiamo sempre creduto. Non era semplice dopo meno di dieci minuti nel secondo tempo eravamo in doppio svantaggio. Sono molto soddisfatto, vale come una vittoria”.

Per la caparbietà con cui avete cercato il risultato?

“Guardi che sul piano del gioco sarei rimasto soddisfatto anche se avessimo perso. E’ il giusto premio per un gruppo che segue, che lavora, che si impegna e che ha bisogno di fiducia”.

Vi siete fatti sorprendere sul primo gol…

“È stato un gol brutto però non ci siamo disuniti, siamo rimasti quadrati senza perdere la testa siamo stati in campo in maniera ordinata”

Questo è il primo punto interno?

“Abbiamo tolto lo zero dalla casella dei risultati positivi. Vedrete che questo diventerà il nostro fortino”.

I frutti si iniziano a vedere…

“È una squadra nuova che ha bisogno di tempo. Io sono più contento per i ragazzi per la disponibilità che danno è giusto che si tolgano le soddisfazioni”