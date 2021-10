Eccellenza, Fratres Perignano – Livorno si giocherà a Santa Croce sull’Arno

È ufficiale. La partita tra Fratres Perignano e Livorno, in programma domenica (31 ottobre) alle 14,30, inizialmente prevista allo stadio Mauro Matteoli ma poi costretta al cambio di sede per motivi burocratici, verrà disputata allo stadio Masini di Santa Croce sull’Arno.

Da oggi (26 ottobre) è cominciata la vendita dei biglietti per assistere alla gara. La prevendità verrà effettuata alla segreteria della società (via Risorgimento 1 a Perignano allo stadio Matteoli) tutti i giorni, fino a sabato 30 ottobre, dalle 15,30 alle 19. Il costo del biglietto è di 10 euro (5 euro per i biglietti ridotti).