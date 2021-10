L’Etrusca gioca in casa. Il coach: “Vietato sottovalutare la Sangiorgese”

Dopo due trasferte consecutive la serie B torna tra le mura amiche domenica (31 ottobre) per la quinta giornata di andata del girone A della serie B Old Wild West.

“Domenica torniamo dopo tre settimane davanti al pubblico di San Miniato e ovviamente vogliamo fare una bella partita per dare continuità ai risultati ottenuti finora. L’errore peggiore che potremmo commettere sarebbe quello di sottovalutare l’avversario e di giocare poco concentrati – commenta coach Marchini -. Sicuramente affrontiamo una squadra giovane ma talentuosa, una squadra che ha conferme degli anni passati come il playmaker Bargnesi, il pivot Toso e altri giocatori che partono dalla panchina. In più quest’anno hanno aggiunto diversi giocatori: Voltolini, un 2001 che ho allenato parecchi anni a Trento; Turini, che avevo l’anno scorso a Empoli e che in passato ha militato a Cecina e anche in Legadue a Piacenza; Angelucci, che era a San Severo in Legadue; Melchiorri, guardia classe ‘97. Noi dobbiamo continuare su quello che è il nostro percorso di crescita, che ci ha visto vincere quattro partite consecutive. Al di là di questo, abbiamo visto anche dei miglioramenti in alcuni aspetti del gioco su cui abbiamo lavorato duramente durante le settimane”.

“Ad Oleggio – prosegue il coach – si è proprio visto un passo in avanti soprattutto in alcuni aspetti difensivi. In palestra i ragazzi hanno sempre un’etica del lavoro e un’attenzione molto alta. Vogliamo assolutamente fare una gran partita davanti al nostro pubblico, chiaramente mantenendo quelle che sono le nostre caratteristiche, sempre con una grande umiltà”.