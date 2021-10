Giornata positiva per le formazioni del comprensorio del Cuoio di Eccellenza. Al pari del San Miniato Basso a Certaldo si aggiungono le vittorie perentorie del Tuttocuoio fuori casa a Castelfiorentino e del Fucecchio fra le mura amiche con il Ponsacco.

Certaldo – San Miniato Basso 1-1

CERTALDO: Orsini, Bandini, Vecchiarelli, Bernardini, Orlandini, Razzanelli (26’ st Biagini), Kamberi, Nuti (30’ st Dini), Baccini, Corsi, Martini (26’ st Acatullo). A disp. Di Furia, Macchi, Manganiello, Borgognoni, Ulivieri. All. Ramerini.

SAN MINIATO BASSO: Battini, Romeo (9’ st Ciravegna) , Liberati, Lecceti, Santagata (14’ st Borgioli), Cela, Petri, Nolè, Chiaramonti, Mancini (30’ st Khtella), Di Benedetto. A disp. Giannangeli, Tescione, Bartoli, Gargini, Pacciani, Taddei, Borgioli, Khtella, Ciravegna. All. Collacchioni.

ARBITRO: Curcio di Siena (Lembo del Valdarno e Stella di Grosseto)

RETI: 17’ st Ciravegna, 40’ st rig. Baccini

NOTE: Ammoniti Bandini, Razzanelli, Santagata, Cela, Petri, Nolè

Foto 3 di 5









Un’occasione sprecata. No una serie di opportunità gettate al vento. Per la legge non scritta del calci finisci per pareggiare una partita che non aveva avuto storia. Gli errori sotto porta del San Miniato Basso raggiungono l’incredibile, minimo sei palle gol sprecate. La girandola degli errori sotto porta è inaugurata da Chiaramonti su cross di Petri da destra, colpo di testa da due passi sopra la traversa. Nella prima frazione è proseguita con l’errore di Santagata che dall’area piccola sbaglia l’indirizzo su traversone di Romeo. Nel secondo tempo quando l’ora di gioco è trascorsa da pochi minuti, gli ospiti passano in vantaggio. Mancini attira su di se e le attenzioni e appoggia sotto porta a Ciravegna il quale dal disco del rigore colpisce il palo alla destra di Orsini, la palla sbatte sull’altro montante prima di terminare in rete. Più tardi lo stesso autore del gol, colleziona il suo terzo legno di giornata prima che la palla venga spedita fuori dal tocco all’altezza del disco del rigore da Khtella. Quest’ultimo porge un pallone invitante a Chiaramonti ma questi tutto solo incrocia sul fondo. A cinque minuti dalla fine in seguito ad una mischia, il direttore di gara sanziona con la massima punizione un fallo commesso da Borgioli, Baccini dal dischetto trasforma. Una smanacciata di Orsini sulla linea di porta su Chiaramonti e un colpo di testa di Cela mal indirizzato costituiscono le ultime opportunità dilapidate dai ragazzi di Collocchioni, i quali in pieno recupero rischiano la beffa subendo una ripartenza dopo un corner a loro favore, Cela evita il peggio. Nella notte di Halloween allora si che il San Miniato avrebbe visto le streghe.

Castelfiorentino-Tuttocuoio 0-2

Fucecchio-Ponsacco 3-1