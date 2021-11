Tuttocuoio, il derby con Fucecchio finisce a reti inviolate. Cuoiopelli corsara a San Miniato

Tuttocuoio – Fucecchio 0-0

TUTTOCUOIO: Muscas; Segantini (1’ st Puviani), Vittorini, Rosa, Severi (36’ st Bartorelli), Chiti, Fino (42’ st Wagner), Bertolucci, Orlandi, Franzino (36’ st Azzinnari), Agudiak (26’ st Lazzarini). A disp. Belli, Fiscella, Baldini. All. Marmugi

FUCECCHIO: Del Bino; Giometti (24’ st Falaschi), Canili, Ghimenti, Cenci, Marcon, Zefi (15’ st Nardi), La Rosa, Marianelli, Rigirozzo (44’ st Fejzaj), Morelli (42’ st Masoni). A disp. Mannucci, Cullhaj, Iaia. All. Cipolli

ARBITRO: Colombini di Livorno

Note: ammoniti Segantini, Chiti, Fino, Zefi, Rosa; angoli 3-2

E’ finito con un pareggio il derby del Leporaia disputato su un campo che rendeva difficile il controllo della sfera. Per ovviare a questo problema, le due squadre si sono affidate ai lanci lunghi. Le opportunità migliori per raggiungere i tre punti sono state della formazione ospite con il proprio portiere l’ex di turno Tommaso Del Bino mai chiamato seriamente al lavoro. Dopo metà tempo Morelli ha gettato alle ortiche un iniziativa di Rigirozzo il quale rubava palla a Vittorini e offriva l’assist invitante a centro area al compagno che dal dischetto del rigore alzava la conclusione. In chiusura di tempo è la volta di Cenci anche lui da posizione centrale a calciare sopra la traversa dopo essersi liberato di Franzino. A un quarto d’ora della fine all’elenco di opportunità sprecate da parte fucecchiese si aggiungeva anche quella di Rigirozzo con tiro da dimenticare all’interno dell’area di rigore. Entrambe allungano la loro striscia utile, terzo risultato utile consecutivo per il Tuttocuoio in casa e in campionato, anche per il Fucecchio si è trattato del terzo risultato utile consecutivo e per la prima volta in sei gare di campionato la porta di Del Bino oggi è rimasta inviolata.

San Miniato Basso – Cuoiopelli 0-2

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberali, Lecceti, Gargini (1’ st Santagata), Cela, Di Benedetto (1’ st Ercoli), Nolè (33’ st Mancini), Chiaramonti, Demi (22’ st Ciravegna), Khtella. All. Collacchioni. A disp. Giannageli, Romeo, Tescione, Castellacci, Borgioli.

CUOIOPELLI: Lampignano, IannIello (24’ st Boghean), Martinelli, Balduini, Martini (20’ st Cornacchia), Chelini (40’ st Bagnoli), Zocco, Borselli, Falchini, Pirone (36’ st Bracci), Rossi (31’ st Dal Poggetto). All. Marselli. A disp. Poli, Passerotti, Accardo, Montemagni.

ARBITRO: Di Marco di Lucca. Assistenti: Cacelli di Livorno e Salvadori di Arezzo.

RETI: 23’ pt Pirone, 50’ st Bracci

Note: Angoli: 6 – 4. Ammoniti: 25’ pt Nolè, 40’ pt Di Benedetto, 42’ pt Falchini, 9’ st Zocco, 41’ st Chiaramonti e Bagnoli. Espulso: 35’ st Giannangeli (S proteste)

La Cuoio offre una prestazione ben diversa rispetto a quella di Castelfiorentino e centra il suo secondo successo esterno stagionale. Il San Miniato è costretto a rinviare ancora l’appuntamento con la vittoria. La miglior Cuoiopelli della stagione si è trovata di fronte un San Miniato che pur uscendo sconfitto ha dato segnali di crescita anche se la classifica dice altro. Una palla gol per parte nella prima frazione il San Miniato si fa minaccioso con due conclusioni nella stessa azione di Petri e di Chiaramonti sulle quale Lampignano si oppone, la Cuoio sblocca con Pirone il quale approfitta dell’errore difensivo di Lecceti che finisce per sorprendere anche il proprio portiere Battini per portare avanti i suoi. Non succede altro nella prima parte, con la Cuoio che controlla la gara, nella ripresa forcing in avvio da parte dei padroni di casa, la Cuoio si chiude e va vicina al raddoppio con Pirone, il quale deve fare i conti con l’intervento di Battini. Il San Miniato con generosità si getta in avanti per evitare la seconda sconfitta interna e al termine di un azione di rimessa Bracci chiude i conti. La Cuoio vola in alto portandosi ad un solo punto di ritardo dal Cenaia al secondo posto, il San Miniato rimane al terz’ultimo posto prima di osservare il turno di riposo. Oltre per le due squadre del Cuoio, si prospetta la sfida con il Livorno. I labronici faranno la visita alla Cuoio al Masini e poi all’Ardenza attenderanno la visita del San Miniato. Quest’ultima ha tutte le qualità per mettere in difficoltà la squadra più blasonata del girone ad una condizione che sappia esprimerle.