Lorenzo Sciapi, a Piombino raggiunto il traguardo dei 200 gol in carriera

Un altro passo, l’ennesimo, verso la leggenda del calcio dilettantistico toscano. Lorenzo Sciapi, ribattezzato a Perignano LS11, è il bomber per eccellenza di nome e di fatto.

Ieri pomeriggio, nello storico stadio della Magona di Piombino, ha superato quota 200 reti in carriera segnando una doppietta ai padroni di casa vestendo la maglia del Fratres Perignano, la società che gli ha permesso di entrare nella storia del calcio toscano come uno dei marcatori più profilici in assoluto.

Ormai da due stagioni Sciapi è protagonista assoluto all’interno della società rossoblù. L’attaccante fucecchiese, nato precisamente a San Pierino, ha compiuto 30 anni il 9 settembre 1991. Sin da giovanissimo ha collezionato numeri da record. Sciapi ha esordito in Promozione come quota nella Rignanese, per poi passare in D vestendo le maglie di Castelfiorentino, Colligiana, Tuttocuoio, Triestina, Virtus Castelfranco e Viareggio. Poi la scelta di vita di legarsi alla maglia della sua città Fucecchio, rinunciando alla carriera di calciatore professionista.

Da LS11 il calcio viene interpretato come un divertimento, un gioco che ne esalta le sue caratteristiche e quelle delle maglie che in carriera ha indossato. Ragazzo umile, semplice, generoso e soprattutto con i piedi ben saldi per terra, sempre rispettoso di compagni e avversari, Sciapi è un campione nei dilettanti che rimarrà negli annali per molto tempo. La Dirigenza, i compagni e lo Staff del Fratres Perignano augurano a Lorenzo altri traguardi prestigiosi, dichiarandosi orgogliosi e fieri di averlo nella propria squadra perché ragazzo speciale. E la storia non finisce qui…