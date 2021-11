Promozione Pallacanestro San Miniato: la seconda vittoria in trasferta

Si conclude 39 – 48 la partita tra Ficeclum Fucecchio e Pallacanestro San Miniato (9-6, 11-18, 9-9, 10-15).

Questa la formazione del San Miniato: Maggiorelli 11, Rossi 5, Cioni, Daini Palesi 1, Pandinelli 2, Mannucci 15, Ermelani 2, Parrini 6, Nguyen, Santinami, Petrolini, Pertici 6. All. Custodontis. Ass. Amerizzi

Entrambe le formazioni partono contratte, con molti errori al tiro e possessi non sfruttati. Il primo quarto si conclude infatti con uno scialbo 9 a 6 per i padroni di casa. Nel secondo quarto i ragazzi di coach Custodontis cambiano l’intensità difensiva, e così scaturiscono le prime palle recuperate e i primi canestri in contropiede con un Mannucci in grande serata. A metà gara, poi, i biancorossi sono avanti di 4 lunghezze, ma subito annullate ad inizio terzo quarto da una tripla di Strozzalupi.

Il match prosegue punto a punto, e intanto sugli spalti il clima si fa incandescente con l’arrivo dei ragazzi della serie B venuti a supportare la compagine minore. Grazie anche all’incitamento i biancorossi trovano un piccolo break che li porterà fino al +7.

Nel finale i ragazzi di capitan Parrini sono bravi a gestire il piccolo ma importante gruzzolo di vantaggio e Fucecchio non sarà più in grado di rimettere la testa avanti, grazie anche a una inaspettata tripla di Rossi e una solida percentuale realizzativa ai liberi di Maggiorelli.

La prossima gara si svolgerà in casa sabato 20 novembre alle ore 21 al Fontevivo contro Capannori.