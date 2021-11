Etrusca Basket a Pavia, coach Marchini: “Un’occasione per metterci alla prova”

“Domenica sarà sicuramente un impegno importante e difficile, perché andiamo sul campo di una squadra con grandi qualità, sicuramente una delle più attrezzate di questo girone”. Sono queste le parole di coach Marchini per presentare la gara di domani (21 novembre) a Pavia.

“Pavia – afferma – è una squadra che rispetto all’anno scorso ha confermato Donadoni, Torgano e D’Alessandro, mentre ha inserito giocatori molto importanti come come il playmaker Simoncelli, che ha giocato tanto anche in categoria superiore, e la coppia di lunghi Sgobba e Corral. Anche dalla panchina hanno comunque giocatori di alto livello, come il giovane Calzavara e l’esterno Conte. Sono quindi una squadra sicuramente esperta e, come dice anche la classifica, ben attrezzata per rimanere nelle prime posizioni durante tutto l’anno. Infatti hanno perso solo una partita tirata contro Legnano e il sentito derby a Vigevano domenica scorsa”.

“Per quanto riguarda noi – aggiunge il coach – vogliamo cercare di dare continuità all’ultima partita contro Livorno, in particolare a ciò che abbiamo fatto nell’ultimo quarto, e ci stiamo preparando per affrontare la partita al meglio. Anche questa settimana non è stata facilissima perché abbiamo ancora qualche problema di infortuni e qualche problema di rotazione, però stringiamo i denti e cerchiamo di arrivare a Pavia con il vento in poppa, forti dell’ultima vittoria casalinga”.

“Domenica – conclude – avremo un’occasione per metterci alla prova e misurarci, perché contro Pavia è uno scontro fra squadre che stanno facendo bene. Noi vogliamo fare un altro passettino in avanti, ma per portare a casa i due punti ci sarà sicuramente bisogno di una grande prestazione; sono curioso di vedere quella che sarà la nostra la nostra partita”.