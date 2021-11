Eccellenza, la presidentessa del Tuttocuoio Paola Coia squalificata 2 mesi per offese all’arbitro

Giudice sportivo severo contro la presidente del Tuttocuoio, Paola Coia.

La numero uno della società neroverde è stata squalificata fino al 23 gennaio “per essere uscita dall’area tecnica ed aver rivolto al direttore di gara frase irriguardosa, dopo il provvedimento offendeva lo stesso direttore di gara”. La gara è quella vinta domenica scorsa (21 novembre) contro il Cenaia.

In Prima categoria un turno di stop a Filippo Ferretti del Capanne.

In merito alla gara di Coppa Toscana di Seconda Categoria tra Castelfranco e Treggiaia gara del 17 novembre nella quale il Treggiaia non si è presentato il giudice ha inflitto al Treggiaia la sconfitta per 3-0 e una multa di 200 euro.