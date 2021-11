Fucecchio, esonerato l’allenatore Andrea Cipolli alla vigilia del match con il Cenaia

Non ci sarà Andrea Cipolli questo pomeriggio (27 novembre) sulla panchina del Fucecchio nella gara contro il Cenaia.

La società bianconera, infatti, ha deciso di esonerare il tecnico. La decisione è stata presa già venerdì e l’allenamento alla vigilia della partita è stato condotto dal tecnico della juniores Lorenzo Dell’Agnello che oggi guiderà la squadra.

“Ringraziandolo per il lavoro svolto in questi 4 mesi, contraddistinto dalla massima serietà ed impegno – è la nota ufficiale – a lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.