A San Miniato Basso il torneo di scacchi con i maestri internazionali

Domenica (12 dicembre) ci sarà un grande appuntamento scacchistico alla Casa culturale di San Miniato Basso.

In programma ci sono due tornei: un Open da 9 turni, dove si sfideranno 70 giocatori tra i quali maestri Fide e maestri provenienti da diverse regioni e nazioni, e un Torneo Cig under 18 a 6 turni valido per la qualificazione ai campionati nazionali italiani, organizzati dal Circolo scacchistico empolese Empoli Scacchi e dall’Associazione ricreativa culturale Scacchi sotto la Rocca di San Miniato Basso.

Le preiscrizioni, su www.vesus.org, si chiuderanno sabato (11 dicembre) alle 12.