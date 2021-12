Le atlete dell’Asd Ginnastica Fucecchio si sono fatte notare alla winter edition del Campionato Nazionale di Ginnastica 2021 di Rimini sotto la guida delle tecniche accompagnatrici Viola Gemignani, Giulia Santini, Mia Megaro e Alice Caponi. L’evento, organizzato da Esatourgroup e Pesaro Gym 2019, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), con il Comune di Rimini, con il Coni Regionale Emilia Romagna e con Italian Exhibition Group.

Per quanto riguarda la prima giornata di gare, Asd Ginnastica Fucecchio per la categoria LC Junior 1 ha gareggiato sui quattro attrezzi Giorgia Gronchi che non ha mostrato nessuna incertezza a trave, ha eseguito un corpo libero pulito unito a delle belle parallele e un bel volteggio che l’hanno condotta sul terzo gradino del podio, battendo le cinquanta ginnaste presenti. Dopo la vittoria della scorsa settimana in regione, Giorgia Gronchi si riconferma anche in campo nazionale.

Per la categoria LD J2 scende in campo Amalia Alvini, reduce da un infortunio dopo l’ultima gara regionale di due settimane fa, riuscendo comunque a portare a termine una buona gara su tutti gli attrezzi, ma comunque si arresta a metà classifica a causa dell’alleggerimento del programma al corpo libero.

La categoria LC senior 1 vede in gara sui quattro attrezzi Caterina Cappellini, la quale parte da una trave incerta, portando comunque a casa un buon corpo libero e splendendo su parallele e volteggio con dei punteggi importanti. L’incertezza iniziale le fa raggiungere però il 13esimo posto.

Per la categoria LB junior 2 è ha gareggiato sui quattro attrezzi Sara Taviani. La ginnasta svolge una gara pulita senza troppe incertezze sugli attrezzi e anzi migliora il totale rispetto all’ultima gara regionale. Ha chiuso la sua gara in campo nazionale al tredicesimo posto. È stata assente Marta Baldinotti in questa categoria per motivi personali.

Nella seconda giornata di gare per la categoria LB A2 entrano in campo gara Ginevra Bagnoli, Giulia Bottiglieri e Noemi Domi. Giulia Bottiglieri gareggia bene su tutti e quattro gli attrezzi e si aggiudica il secondo posto nazionale su quaranta ginnaste. Per quanto riguarda Bagnoli Ginevra termina la gara con due cadute a trave, perdendo così un posto a metà classifica. Noemi Domi Svolge una buona gara anche se imprecisa e conclude con il sedicesimo posto.

Per la categoria LC3 gareggiano due allieve: Bianca Alvini e Greta Seli. Bianca Alvini svolge una bellissima gara su trave parallele e corpo libero e si aggiudica il secondo posto nazionale. Seli Greta invece si classifica al sesto posto, complice una caduta da trave che la butta fuori dal podio.

Con la categoria LC Allieve 2, scende in gara Bianca Bottiglieri, svolgendo una buona gara su tutti e quattro gli attrezzi anche se l’emozione gioca brutti scherzi. Nonostante tutto si classifica terza su ventitré gareggianti.

Infine, per la categoria LA3 Allieve A1 entra in campo la ginnasta Vittoria Giorgetti, svolgendo una buona gara su tutte tre gli attrezzi con qualche incertezza a trave, ma posizionandosi ventesima su settantacinque ginnaste.

“In generale – racconta l’accompagnatrice tecnica Alice Caponi – siamo contente delle nostre ragazze perché hanno ottenuto buoni risultati. Alcune bambine sono ancora alle prime armi, quindi c’è ancora da lavorare sul discorso dell’emozione e dell’ansia che può provocare una gara, ma siamo pronte a lavorare ancora più duramente al fine di migliorarci per i Campionati Nazionali 2021 summer edition a Rimini”.