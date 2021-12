Etrusca San Miniato, trasferta insidiosa con il fanalino di coda Borgomanero

Trasferta infrasettimanale per La Patrie San Miniato: oggi (8 dicembre) la trasferta a Borgomanero.

Coach Marchini mette in guardia: “La partita, anche se giochiamo contro la squadra che al momento milita ultima in classifica a 4 punti, sarà molto insidiosa. Borgomanero infatti è una squadra molto particolare, composta da ragazzi molto giovani, ma di grandissimo talento. Tra questi c’è il playmaker Boglio, un giovane di grandissima personalità e talento; Jovanovic, grande tiratore classe 2002 che in questi ultimi anni sta concretizzando la sua crescita; Alessandro Ferrari, che è un altro giovane, forse il più futuribile, ha dei mezzi veramente incredibili che sta già mostrando in questa categoria”.

“Loro – dicono dall’Etrusca San Miniato – sono una squadra molto veloce che gioca una pallacanestro giovanile, quindi sempre a tutto campo con ritmi altissimi, probabilmente ritmi anche più alti dei nostri. Oltre ai tre giocatori prima menzionati, c’è anche Airaghi, che è un mezzo lungo molto concreto e dinamico, e Diouf a completare il quintetto. Anche dalla panchina escono giovani che hanno sicuramente dinamismo, qualità e atletismo. Questa squadra due partite fa ha vinto contro Alba e domenica ha perso 101-94 a Cecina. Nonostante le due sole vittorie se l’è giocata quasi con tutti e ha sempre terminato le partite ad altissimi punteggi”.

“Noi – conclude – vogliamo ovviamente onorare la nostra posizione e il nostro percorso, quindi ci faremo trovare pronti senza assolutamente sottovalutare questo impegno che sarà tutt’altro che facile, considerando anche il turno infrasettimanale e quindi un po’ di stanchezza per le partite ravvicinate.”