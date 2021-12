Etrusca San Miniato corsara a Borgomanero nonostante il viaggio choc

Cipir College Borgomanero – La Patrie Etrusca San Miniato 63-98 (19-21, 14-34, 12-21, 18-22)

BORGOMANERO: Cecchi 10, Jovanovic 8, Piscetta n.e., A. Ferrari 10, F. Ferrari 1, Andrea 4, Diouf, Boglio 10, Attademo 8, Airaghi 5, Nwohuocha n.e., Ghigo 7. All. Di Cerbo, Vice Bruni e Novello

SAN MINIATO: Mastrangelo 13, Lorenzetti 8, Tamburini n.e., Ermelani 4, Benites 5, Candotto 9, Caversazio 9, Bellachioma 8, Quartuccio 6, Capozio 8, Tozzi 28. All. Marchini, Vice Regoli e Latini

Al termine di un viaggio da incubo, durato due ore più del previsto a causa delle avverse condizioni metereologiche, tanto da far posticipare la gara di un’ora rispetto al programma, l’Etrusca La Patrie San Miniato è giunta sul campo di Borgomanero per disputare un incontro molto più insidioso di quanto si potesse dedurre dalla lettura della classifica. Ultimo in graduatoria, il College Borgomanero era una squadra assolutamente da non sottovalutare, per il talento dei suoi giovanissimi giocatori, che le ha permesso di avere il secondo miglior attacco del girone, e per il suo sistema di gioco, basato sulla velocità e sull’atletismo, che la rendeva particolarmente ostica per i ragazzi di coach Alessio Marchini.

I biancorossi si sono dimostrati all’altezza della situazione e sono scesi in campo, nonostante le fatiche del viaggio, con la massima concentrazione e la massima determinazione, ben intenzionati a giocare la propria pallacanestro.

Coach Di Cerbo ha schierato Borgomanero a zona fin dall’inizio, per cercare di limitare il gioco sanminiatese ed ha mantenuto questo tipo di difesa per tutti i 40 minuti. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul +2, l’Etrusca ha messo la freccia ed ha asfaltato gli avversari con un secondo quarto da incorniciare, potremmo dire da 30 e lode (34 punti segnati). Grazie ad una difesa più intensa e più aggressiva che mai (20 palle perse per Borgomanero all’intervallo, 13 nel solo secondo quarto) e ad un attacco paziente, con un’ottima circolazione di palla (10 assist contro 1 all’intervallo) che ha scaturito buone soluzioni offensive, in particolare sugli esterni, l’Etrusca ha creato le premesse per una seconda parte di gara in discesa, dove però non ha mai cessato di esprimere la propria pallacanestro, tanto da aggiudicarsi tutte e quattro le frazioni. Il pesante passivo subito nulla toglie al talento dei giovanissimi giocatori di Borgomanero, per molti dei quali si prospetta un futuro roseo e pieno di soddisfazioni per le qualità mostrate sul parquet.

Si è trattato di un confronto tra due diverse filosofie di gioco (dettate anche dalla diversa esperienza nella categoria) una basata sulle qualità individuali ed una sull’organizzazione ed il gioco di squadra, in cui il talento individuale è sempre messo a disposizione dei compagni. Se dal punto di vista realizzativo è spiccato Luca Tozzi con 28 punti (21 all’intervallo), top scorer dell’incontro, non si può non sottolineare la prova maiuscola di Renato Quartuccio, autore di una doppia doppia (12 rimbalzi e 10 assist) quanto mai rara in una squadra che difficilmente concede impieghi oltre i 30 minuti, con 30 di valutazione, in un contesto in cui tutti hanno giocato un incontro di grande spessore, sia tecnico che caratteriale. Da segnalare infine il debutto in serie B, bagnato da punti, del giovanissimo Marco Ermelani.

“Non era facile – ha commentato Coach Marchini a fine gara – e non è stato facile come può sembrare dal punteggio. Adesso siamo colmi di entusiasmo per il netto successo che abbiamo ottenuto, con il massimo bottino stagionale e il massimo divario stagionale, ma quello che è importante che i ragazzi capiscano è che se non avessimo giocato la partita in questo modo, con questa determinazione, con questa aggressività, con questa intensità, non avremmo vinto di 15 o di 10, ma avremmo rischiato di perdere. Questo è il concetto che dobbiamo avere sempre di fronte, non ci possiamo concedere mezze misure se vogliamo raggiungere traguardi importanti. ma sono convinto che tutto questo sia ben assorbito dai miei ragazzi e che continueranno a dimostrarlo anche domenica prossima”.

Ci saranno infatti solo due giorni per preparare il prossimo incontro (giovedì sarà concesso un giorno di riposo) contro Pino Dragons Firenze, che giungerà al PalaFontevivo sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria casalinga ottenuta contro il Basket Cecina, terzo successo consecutivo dopo la prestigiosa vittoria sul campo dei Legnano Knights ed ancor prima con la Sangiorgese. Una squadra quindi in salute e in fiducia, da affrontarsi con la migliore Etrusca.