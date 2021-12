Livorno – Tuttocuoio domenica a Seravezza per la squalifica del campo degli amaranto

La gara di domenica (12 dicembre) tra Livorno e Tuttocuoio verrà disputata sul campo neutro del Buon Riposo di Pozzi di Seravezza.

La causa è la squalifica del campo degli amaranto dopo le intemperanze dei propri sostenitori in occasione della trasferta di domenica 26 novembre a Piombino.

Intanto la presidente Paola Coia è tornata sul rinvio del match contro il San Miniato Basso di ieri: “Il derby previsto tra il Tuttocuoio ed il San Miniato non si è disputato a causa della impraticabilita del campo di Ponte a Egola. Regolarmente presentatesi le due squadre al via si è infatti dovuto constatare che le avverse condizioni atmosferiche e la abbondante pioggia caduta prima dell’inizio dell’orario stabilito e durante l’attesa per la verifica del possibile miglioramento atmosferico hanno di fatto impedito all’arbitro di procedere all’inizio della partita, nonostante le ripetute verifiche dell’arbitro e dei due capitani ed il tentativo della società ospitante di far defluire le acque e le pozze che avevano completamente allagato il terreno di gioco, rendendo in tal modo lo stesso terreno, si ricorda di erba naturale e non sintetico, sostanzialmente indefiniti ed assolutamente impraticabile.”

“A nulla sono valsi i tentativi di ripristinare le linee in un mare di acqua – dice la presidente – che comunque ricopriva l’intero rettangolo di gioco, rendendolo assolutamente impraticabile. Alla fine ci si è dovuti arrendere alla evidenza, così come avveniva in altri due campi del comprensorio, che per questo turno infrasettimanale la violenza delle condizioni atmosferiche aveva avuto la meglio sulla volonta di procedere alla disputa dell’incontro. La società Tuttocuoio resta convinta che nulla possa esserle addebitato per il necessario rinvio, avendo predisposto il tutto secondo le regole vigenti e sin da ora respinge qualsiasi tentativo di volerle addebitare la mancata disputa dell’incontro. Diversamente sono pronta a presentare formale ricorso e scatenare un inferno mediatico“.