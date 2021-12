“Dobbiamo farci trovare pronti, attenti e disciplinati”, l’Etrusca aspetta Firenze e respira aria di derby

Il Pala Credit Agricole aspetta Firenze e San Miniato respira già aria di derby. “Firenze – spiega coach Marchini dell’Etrusca Basket San Miniato – è una squadra che ha qualità, ha 4 o 5 giocatori che hanno giocato in categoria superiore e ha sicuramente talento ed esperienza.

Dopo un inizio un po’ difficoltoso, stanno crescendo sia come squadra che come individualità, infatti vengono da tre partite vinte consecutive, tra cui anche la vittoria a Legnano due partite fa. L’unico playmaker vero che hanno è il capitano Marotta, un ragazzo di Firenze che quest’anno ha più spazio, più responsabilità e si prende più iniziative. Poi hanno Passoni, che secondo me è una delle migliori guardie del campionato: è un giocatore completo in attacco, è molto pericoloso soprattutto da tre punti ma anche da un punto di vista difensivo ha un impatto importante.

Un esterno importante è Poltroneri, giocatore di alto livello che questa categoria l’ha dominata per anni. Nonostante un inizio campionato un po’ in sordina adesso sta facendo molto bene quindi dobbiamo cercare di limitarlo. Un altro esterno che può giocare sia da ala piccola che da ala grande è Staffieri, che l’anno scorso era all’Eurobasket in Legadue, un tiratore sicuramente molto pericoloso. Hanno inserito anche altri innesti importanti come Castelli, lungo molto pericoloso che ha militato tanti anni in Legadue e Di Pizzo, lungo molto fisico con trascorsi a Pistoia. Un altro giocatore che può dare un buon contributo è Merlo, buon tiratore che parte dalla panchina.

Loro quindi giocano prevalentemente in 7, sono una squadra abbastanza corta ma secondo me di grande talento e che sta crescendo. Noi dobbiamo assolutamente farci trovare pronti, essere attenti, disciplinati difensivamente e giocare secondo quelle che sono le nostre caratteristiche in fase offensiva.

Sicuramente dobbiamo fare una partita di ritmo e di intensità, non sarà assolutamente facile perché c’è anche da considerare che questa è la settimana in cui si giocano tre partite e quindi anche questo è un aspetto che può incidere. Quello che è certo è che noi continuiamo ad avere fame e voglia, i ragazzi sono sempre sul pezzo e quindi vogliamo cercare di prenderci altri due punti”.