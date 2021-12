Eccellenza, il derby va alla Cuoiopelli in rimonta sul Fucecchio

Eccellenza, va alla Cuoiopelli il derby con il Fucecchio. I conciari biancorossi vincono in rimonta e si confermano al secondo posto. Bene il San Miniato Basso che si sbarazza nella ripresa del Castelfiorentino. Ottima anche la prova del Tuttocuoio che costringe a lungo sullo 0-0 il Livorno per poi cedere nel secondo tempo

Cuoiopelli-Fucecchio 2-1

CUOIOPELLI: Lampignano, Iannello (31’st Boghean), Martinelli, Chelini, Zocco (14’st Bracci), Bagnoli (14’st Accardo), Cornacchia, Borselli, Falchini (44’st Balduini), Pirone (20’st Martini), Rossi. A disp.: Brogi, Balduini, Dal Poggetto, Martini, Bracci, Passerotti, Accardo, Boghean, Montemagni. All.: Marselli

FUCECCHIO: Del Bino, Nard (47’st Falaschi), La Rosa, Cenci (40’st Papa), Canali, Ghimenti, Duccini (31’st Carli), Marcon, Morelli, Zefi, Rigirozzo. A disp.: Bigazzi, Papa, Carli, Giometti, Marianelli, Falaschi, Bulli, Fejzaj, Masoni F.. All.: Lazzerini

ARBITRO: D’Agnillo di Vasto

RETI: 19’pt Morelli, 23’pt Martinelli, 35’st Cornacchia

NOTE: Ammoniti Zocco, Rigirozzo, La Rosa, mister Marselli

Battaglia a Santa Croce per il derby del Cuoio. Ad aggiudicarselo sono i biancorossi della Cuoiopelli che superano in rimonta il Fucecchio.

A mettere la testa avanti era stata però la formazione bianconera, in vantaggio dopo 20 minuti con una bella conclusione di Morelli. La gioia dura solo 4 minuti perché Martinelli impatta. La partita rimane a lungo equilibrata, con occasioni buone da entrambe le parti e gli ospiti che colgono anche una traversa piena. Cornacchia a dieci minuti dal termine decide così la sfida per i locali che si confermano la principale avversaria della corazzata Livorno.

San Miniato Basso-Castelfiorentino 3-1

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Ercoli (18’st Santagata), Cela, Di Benedetto (47’st Gargini), Nolè, Chiaramonti (44’st Castellacci), Demi (31’st Ciravegna), Mancini (20’st Mhilli). A disp.: Giannangeli, Bartoli, Taddei, Borgioli. All.: Collacchioni

CASTELFIORENTINO: Lupi, Marghi (14’st Sarti, 29’st Duranti), Campatelli, Marinari, Vallesi, Trapassi, Giorgio (14’st Leporatti), Bartolozzi, Carlotti, Iaquinandi, Torrente. A disp.: Lisi, Maltinti, Nidiaci, Lenti, Ulivelli, Botti. All.: Ghizzani

ARBITRO: Serra di Grosseto (Lampedusa di Grosseto e Chernenkova di Piombino)

RETI: 32’pt Iaquinandi, 39’pt e 22’st Di Benedetto, 6’st Chiaramonti

NOTE: Ammoniti Nolè, Battini, Torrente. Espulso al 5’st Collacchioni

Partita maschia al Pagni di San Miniato Basso che il San Miniato Basso riesce a far sua in scioltezza nella ripresa. Eppure a passare in vanteggio erano stati gli ospiti con Iaquinandi con un insidioso tiro cross che batte un sorpreso Battini. Prima della fine del tempo il pareggio: bella pennellata di Nolè, il portiere Lupi esce a vuoto e Di Benedetto ne approfitta. Nella ripresa parte forte la formazione locale: al 6’ bella imbeccata di Nolè per Chiaramonti, che lo mette davanti al portiere e l’attaccante insacca sotto la traversa. I locali approfittando del momento di difficoltà degli avversari e chiudono il match poco dopo il 20’: imbeccata di Demi per Di Benedetto che stoppa di sinistro incrocia alla sinistra del portiere. Il campo pesante non permette di vedere altro spettacolo ma i tre punti rimangono in casa.

Livorno-Tuttocuoio 1-0

LIVORNO: Pulidori, Giampa, Panebianco, Apolloni, Gargiulo, Ferretti, Nunzi, Giuliani, Frati, Franzoni, Gelsi. A disp.: Fontanelli, Ghinassi, Milianti, Pulina, Palmiero, Durante, Adragna. All.: Buglio

TUTTOCUOIO: Muscas, Muratore, Vittorini, Rosa Illan, Fino, Bertolucci, Franzino, Puviani, Lazzarini, Chiti, Azzinnari. A disp.: Fiscella, Severi, Bartorelli, Ruggiero, Coppola, Baldini, Pozzesi, Orlandi. All.: Marmugi

ARBITRO: Bassetti di Lucca

RETI: 8’st Frati

Prestazione di grandissimo spessore del Tuttocuoio che, sul neutro di Seravezza, cedono solo di misura alla capolista Livorno. Primo tempo equilibrato e senza reti. A inizio ripresa è di Frati la rete che decide la sfida che non vive grandissime emozioni e conferma il primo posto degli amaranto.