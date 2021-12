L’Atletica Fucecchio riparte dalla Buca e lancia il primo Cross Città di Fucecchio

Una corsa campestre nella buca del palio rilancia sabato e domenica l’atletica leggera a Fucecchio dopo lo stop dovuto al periodo dell’emergenza Covid. La società Atletica Fucecchio che oggi conta quasi 200 ragazzi, non si è mai fermata in questi ultimi due anni, grazie alla passione, al dinamismo e allo spirito organizzativo del suo presidente Ivano Libraschi.

I tanti iscritti, in particolare i bambini, si sono allenati per quanto hanno potuto con le restrizioni imposte in questo lungo periodo pandemico e nel fine settimana è in programma un evento Fidal a loro riservato in una location del tutto inedita. Non sarà infatti la pista di atletica e lo stadio Filippo Corsini in viale Buozzi ad ospitare l’evento I Cross Città di Fucecchio – II prova Gran Prix di Cross, come avviene di solito ed anche di recente, bensì l’area verde della buca del palio adiacente viale Rosselli, il luogo dove nella penultima domenica di maggio si consumano aspettative e speranze delle dodici contrade nelle quali è suddivisa la città.

L’ultima corsa campestre a Fucecchio valida anche quale campionato regionale Fidal risale al 2011 e si svolse nella frazione di Torre in occasione del millenario della frazione organizzata dalla pro loco in collaborazione con il comitato promotore della mezza maratona di Fucecchio di cui l’Atletica Fucecchio è parte integrante insieme al Gs Pieve a Ripoli.

Stavolta cambia la location, gli atleti gareggeranno nella ex cava d’argilla con la gara della categoria Esordienti in programma sabato alle 15,30. Domenica il programma è più corposo, sono previste ben sette partenze per altrettante categorie. La prima alle 9,15 con la gara open di 5 chilometri riservata ad enti di promozione affiliati Fidal. A seguire con partenze alle 10 e 10,15 rispettivamente le categorie Cadetti e Cadette si affronteranno su di una distanza di 2mila metri, seguiti alle ore 10,30 e 10,45 dalle categorie Ragazzi e Ragazze che correranno invece 1.500 metri. Alle 11 sarà la volta degli Allievi, Promesse e Senior donne che disputeranno una gara di 4 chilometri. Alle 11,30, a chiudere l’evento, saranno le stesse categorie uomini a gareggiare sulla distanza di 5 chilometri.

La manifestazione, precisa l’Atletica Fucecchio, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni Covdi-19 e dei regolamenti federali, e quindi con obbligo del green pass. Essendo inoltre l’area chiusa con cancelli i controlli avverranno all’ingresso.

L’Atletica Fucecchio rappresenta un’eccellenza non solo per la città ma per l’intera area del comprensorio del cuoio. La società dilettantistica conta circa 200 ragazzi provenienti anche da paesi vicini. E’ parte integrante con il Gs Pieve a Ripoli del comitato organizzatore la mezza maratona di Fucecchio, divenuta fin dalla prima edizione del 2005, un importante appuntamento a livello nazionale grazie anche alla presenza nell’organizzazione dell’olimpionico e campione europeo dei 3000 siepi Alessandro Lambruschini.

L’evento Fidal è andato avanti fino al 2019 sempre ottenendo successo di partecipazione di atleti a livello mondiale rappresentando per Fucecchio una grande giornata di sport. L’evento venne sostituito nel 2020 da una gara più veloce su di un percorso cittadino, sempre valida come campionato Fidal, di 10mila denominata Run 10K Fucecchio. Anche questa gara riscorre successo e partecipazione di atleti e di pubblico e quest’anno non si è potuta svolgere per l’epidemia da Covid-19.