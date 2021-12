Mancata segnatura delle righe del campo, sconfitta a tavolino per il Tuttocuoio

In merito alla gara del campionato d’Eccellenza Tuttocuoio-San Miniato Basso dell’8 dicembre 2021, il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta a tavolino al Tuttocuoio per 3-0.

Il referto arbitrale viene consideratoo come documento connotato da fede privilegiata che non può essere disatteso. In ordine al giudizio di inidoneità del campo dovute a intemperie o cause di forza maggiore la competenza è esclusivamente del direttore di gara. L’arbitro si è così pronunciato: “La gara non è stata disputata poiché nonostante il terreno di gioco fosse praticabile, nessuna linea risultava visibile”. Poi dopo il supplemento chiesto dal giudice sportivo specificava ulteriormente: “Ho accordato un tempo di attesa entro il quale la società ospitante (in questo caso il Tuttocuoio) avrebbe dovuto provvedere alla nuova segnatura del terreno di gioco. Decidevo di accordare il massimo tempo previsto dal regolamento: pari ad un tempo di gara, 45 minuti”.

Per il direttore di gara la gara non si è svolta per l’impossibilità di tracciare il terreno di gioco, secondo le prescrizioni regolamentari. Nel contenuto del referto arbitrare emerge la volontà del Tuttocuoio di tracciare il terreno di gioco però si evince che tale comportamento non sia avvenuto in maniera previdente e scrupoloso in ordine ad una tracciatura che avrebbe indotto i dirigenti del Tuttocuoio a verificare in anticipo le linee di demarcazione e l’efficacia della macchina in dotazione e la disponibilità del materiale necessario per assolvere tale adempimento. Il giudice ha ritenuto che la mancata disputa della gara non sia stata determinata a cause di forza maggiore eccezionali ma per la responsabilità oggettiva del Tuttocuoio che nonostante la disponibilità mostrata non si può dire che sia adeguatamente organizzato e operato, preventivamente e fattivamente, con ogni mezzo finalizzato a consentire una segnatura sufficiente delle linee del terreno di gioco, superando l’obbiettiva, ma non insuperabile difficoltà connessa alle difficoltà metereologi che di quella giornata.

Relativamente alle gare giocate domenica 12 dicembre, in Eccellenza il giudice sportivo ha squalificato per una giornata l’allenatore del San Miniato Basso, Lorenzo Collacchioni e il calciatore Lorenzo Fino del Tuttocuoio. In Prima Categoria un turno di stop è stato inflitto a Stefano Fogli del Capanne. In Seconda Categoria per condotta vioolenta è stato squalificato per tre giornate Matteo Lazzari del Castelfranco Calcio e un turno di stop al compagno di squadra Mari Raducu Ghita. Nel campionato juniores regionale, una giornata di squalifica è stata rifilata a Matteo Pretini e Mario Buhne del San Miniato Basso, Emiliano Susini della Stella Rossa.

La gara San Miniato Basso-Fucecchio è stata anticipata a sabato (18 dicembre) alle 14,30. Mercoledì 22 dicembre verranno recuperate alle 14,30 le gare Castelfiorentino-Cuoiopelli e Fucecchio-Certaldo rinviate per campo impraticabile mercoledì (8 dicembre).