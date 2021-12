Etrusca Basket a Varese in cerca del riscatto

L’Etrusca Basket a Varese in cerca di riscatto.

Coach Marchini avvisa tutti: “La partita di sabato è molto importante e delicata per due motivi: innanzitutto per rifarsi dopo la sconfitta di domenica scorsa contro Firenze, poi perché comunque è l’ultima partita prima di Natale, quindi staremo una ventina di giorni senza giocare con il ricordo di questa partita”.

“Di conseguenza – aggiunge – mi aspetto una reazione, una partita solida e giocata con continuità, cosa che non è successa domenica scorsa dove alla fine abbiamo giocato solo per 15 minuti. Varese è una squadra che soprattutto in casa propria è una squadra molto pericolosa. Ha un mix di giocatori estremamente esperti, come Allegretti e Pilotti, che sono due lunghi titolari con trascorsi in serie A, e di giovani, perché hanno il playmaker Librizzi, classe 2002, e Virginio, un talento di alto livello che è un’ala del 2003. Hanno poi giocatori di categoria, come Maruca, guardia di qualità e anche loro principale realizzatore, e Spatti, altro lungo che viene dalla panchina che è sempre stato protagonista in questa categoria”.

“Non sarà una partita facile – ammette il coach -, dovremo cercare di trovare continuità lungo lungo i 40 minuti. Sicuramente dovremo approcciare bene la gara e cercare di imporre quelle che sono le nostre le nostre caratteristiche, partendo sicuramente dall’attenzione e dalla disciplina nella metà campo difensiva. Ci stiamo preparando bene, abbiamo qualche problema fisico ma non cerchiamo alibi, proveremo in tutti i modi a vincere la partita per portar via due punti dal campo di campo di Varese. Sappiamo che sarà sicuramente un impegno probante ma l’idea è quella di di prepararci al meglio e di reagire in modo consono dopo la brutta sconfitta casalinga di domenica scorsa”.