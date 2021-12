Mancini da tre punti: il derby è del San Miniato Basso

San Miniato Basso-Fucecchio 1-0

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Ercoli (12’st Santagata), Cela, Di Benedetto, Nole, Chiaramonti (46’st Mhilli), Demi (35’st Ciravegna), Mancini (42’st Borgioli). A disp.: Giannangeli, Bartoli, Castellacci, Gargini, Taddei. All.: Collacchioni.

FUCECCHIO: Del Bino, Nardi (40’st Masoni), Giometti (1’st Ghimenti), Cenci (1’st Bulli), Canali, La Rosa, Duccini (1’st Sene), Marcon, Morelli, Zefi, Rigirozzo. A disp.: Rocchi, Papa, Carli, Marianelli, Bruchi. All.: Lazzerini.

ARBITRO: Ricotta di Siena (Lumetta di Piombino e Venturi di Arezzo)

RETI: 40’pt Mancini

NOTE: Ammoniti Cela, Cenci, Zefi, Sene. Espulsi Santagata e Morelli al 39’st per reciproche scorrettezze

I tre punti nel derby del Cuoio vanno al San Miniato Basso di mister Collacchioni. Una vittoria sofferta quella dei giallorossi, che capitalizzano al massimo la rete realizzata nel primo tempo da Mancini.

Match tutto sommato equilibrato con il San Miniato Basso che si fa preferire nel primo tempo agli avversaria. Prima frazione che vede il suo culmine al 40′ quando su calcio d’angolo tagliato di Petri, Mancini trova il tempo giusto per insaccare alle spalle di un incolpevole Del Bino. Vantaggio che arriva quando fa più male agli avversari bianconeri, che prontamente, però, reagiscono nella ripresa. Lazzerini provvede a tre cambi già a inizio ripresa e qualcosa si vede anche se non si annotano grandi azioni da gol da entrambe le parti.

Polemica, come si rispetta in caso di derby, per la rete annullata a Marcon del Fucecchio nella ripresa. Finale incandescente con Santagata e Morelli che a 6′ dalla fine del regolamentare si fanno espellere per reciproche scorrettezze.