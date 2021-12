La Cuoiopelli si fa raggiungere dall’Armando Picchi nel finale

Cuoiopelli-Armando Picchi 1-1

CUOIOPELLI: Lampignano, Iannello, Accardo (17’ st Bagnoli), Martinelli, Martini (15’ st Zocco), Chelini, Cornacchia, Borselli, Falchini, Rossi (40’ st Dal Poggetto), Bracci (22’ st Pirone). A disp. Brogi, Passerotti, Boghean, Giordano, Montemagni. All. Marselli

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Castagnoli (16’ st Scafuri), Bani, D’Angelo, Petri, Borboryo, Campo, Quilici (21’ st Lenzi), Morelli (32’ st Pini), Bardini (14’ st Testa), Bonsignori. A disp. Silvestri, Lusito, Giusti, Rocchi, Polese. All. Sena

ARBITRO: Burgassi di Firenze (Petrakis di Siena e Ballotti di Pistoia )

RETI: 36’ pt rig. Falchini, 43’ st Bani

NOTE: Ammoniti: 32’ pt Bani, 44’ pt Accardo, 23’ st Borboryo, 24’ st Zocco, 28’ st Bonsignori. Espulsi nell’intervallo Marselli (C allenatore) e Sena (A allenatore) per un battibecco

La Cuoiopelli si fa raggiungere dall’Armando Picchi e vede allungare il margine di ritardo nei confronti della capolista Livorno. Il pari per quello che si è visto al Masini appare la giusta conclusione.

Primo tempo equilibrato, prima metà della seconda parte a favore della Cuoipelli, seconda parte di secondo tempo dove le redini del gioco sono passate in mano alla formazione labronica. La Cuoio passa su calcio di rigore per un fallo commesso in area su Rossi. Il livornese Falchini non sbaglia dagli undici metri. Seconda frazione nella quale la squadra di Marselli, allontanato nell’intervallo per un diverbio con il collega Sena, spinge alla caccia del gol della tranquillità soprattutto con gli affondi di Borselli, uno dei migliori, ma i suggerimenti di quest’ultimo dalla corsia laterale non trovano mai giocatori all’interno dell’area pronti alla correzione vincente.

Negli ultimi 20 minuti sono gli ospiti ad assumere il controllo del match con la Cuoio che si abbassa troppo a protezione del vantaggio. L’Armando Picchi dimostra tutto il suo valore, evita la prima sconfitta esterna stagionale nei pressi dei titoli di coda con un tiro cross beffardo di Bani. Per la Cuoio, imbattuta da 10 giornate, è il quarto pareggio casalingo, la metà dei quali con le due formazioni livornesi, cos’ come 4 sono i pareggi dell’Armando Picchi lontano dalla Banditella.

L’Armando Picchi può godersi le meritate vacanze natalizie, la Cuoiopelli è costretta a scendere nuovamente in campo mercoledì 22 dicembre per recuperare la gara di Castelfiorentino rinviata per impraticabilità di campo. I ragazzi di Marselli avranno due possibilità: portarsi a quattro punti di svantaggio dal Livorno e allontanarsi dal San Miniato Basso, la squadra più in forma del momento.