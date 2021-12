È la Cuoiopelli l’anti-Livorno: vittoria corsara nel recupero a Castelfiorentino

Castelfiorentino-Cuoiopelli 0-1

CASTELFIORENTINO: Lisi, Duranti, Campatelli, Marinari, Vallesi (18’ st Nidiaci), Trapassi, Ulivelli (18’ st Torrente), Bartolozzi, Tomberli, Iaquinandi, Carlotti. A disp. Boldrini, Bruni, Lenti, Leporatti, Mancini. All.Ghizzani

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo, Iannello (33’ st Giordano), Martinelli, Borselli, Chelini, Rossi (40’ st Boghean), Cornacchia, Falchini, Pirone (28’ st Martini), Bracci (33’ st Zocco). A disp. Brogi, Passerotti, Dal Porto, Bagnoli, Martini, Montemagni. All. Marselli

ARBITRO: Mauro di Pistoia (Camoni di Pistoia e Vicari di Lucca)

RETI: 38’ pt Cornacchia

NOTE: Ammoniti 12’ pt Tomberli, 14’ pt Vallesi, 33’ pt Borselli, 5’ st Martinelli, 11’ ST Bartolozzi, 35’ st Martini

La Cuoio espugna Castelfiorentino, accorcia il ritardo dalla capolista Livorno portandosi a quattro punti e allunga in classifica nei confronti del San Miniato Basso, la terza forza del campionato. Insomma meglio di cosa non poteva andare in prossimità delle feste natalizie. Un gol di Cornacchia in chiusura di primo tempo ha garantito ai conciari, il quinto successo esterno in trasferta fa si che la Cuoiopelli sia la squadra che ha raccolto il maggior numero di punti in trasferta.

Fucecchio-Certaldo 0-1

FUCECCHIO: Del Bino, Ghimenti, Nardi, Bulli, Canali, Papa, Duccini, Marcon, Masoni , Zefi, Rigirozzo. A disp. Bigazzi, Marianelli, Bruchi, Sene, Cenci, Fejzaj, Sturba, Giometti, Carli. All. Lazzerini.

CERTALDO: Orsini, Bandini, Vecchiarelli, Razzanelli, Olivieri, Pampalone, Martini, Zanaj, S. Corsi, Nuti, Volpini. A disp. Di Furia, Pagliai, Ciampolini, Ulivieri, Dini, Baccini, F. Manganiello, Orsucci, Igbinaweka. All. Ramerini

ARBITRO: Artini di Firenze (De Stefano e Cipriani di Firenze)

RETE: 11’ st Corsi

Brutta battuta d’arresto per il Fucecchio, battuto in casa dal Certaldo e ora sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. Quella odierna è stata la terza sconfitta consecutiva e come le precedenti è avvenuta di misura. Alla ripresa del campionato sabato (8 gennaio) il Fucecchio riceverà la visita del Livorno prima di cimentarsi in tre scontri diretti con Atletico Piombino, Colligiana e Ponsacco che ci diranno se la squadra di Lazzerini sarà costretta a lottare con i denti fino alla fine oppure potrà stare più tranquilla. Un brutto Fucecchio al quale mancavano La Rosa e Morelli, errori difensivi e sterilità offensiva hanno finito per agevolare il compito ad un Certaldo che ha fatto la sua onesta partita, sicuramente il peggior Fucecchio della stagione, che aveva rischiato grosso nel primo tempo con Volpini, bravo Del Bino nello sventare il pericolo e poi trafitto da Corsi in avvio di ripresa.