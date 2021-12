È ufficiale, il calcio dilettanti si ferma dall’8 al 23 gennaio

La decisione è presa. Il calcio dilettanti si ferma almeno fino al 23 gennaio. La decisione è stata presa dopo l’incontro di questa mattina fra il commissario straordinario della Lnd Giancarlo Abete e i presidenti regionali della Figc fra i quali quello toscano Paolo Mangini.

Dopo la riunione del consiglio direttivo della Crt-Lnd si è deciso di fermare tutti i campionati dall’8 al 23 gennaio dall’Eccellenza in giù. Si ripartirà dalla giornata non disputata in programma il 9 gennaio.

Si giocheranno, invece, i recuperi già previsti e in programma il prossimo 6 gennaio.