Il Fucecchio si rinforza in attacco: ecco Andreotti e Carnevale

Eccellenza, anche il Fucecchio si rinforza e mette a segno due colpi entrambi in attacco.

Arrivano in bianconero il centravanti classe 1996 Luca Andreotti: proviene dal Cascina con oltre 70 gol all’attivo fra Eccellenza e serie D. C’è anche Davide Carnevale, attaccante classe ’89, con 80 gol in serie D nella sua brillante carriera.

Due, per ora, i movimenti in uscita: Marianelli e Ferraro sono stati ceduti in prestito alla Larcianese.