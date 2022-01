Al Pontedera la quarta edizione del Memorial Fabio Bresci ad Altopascio

Si conclude la quarta edizione del trofeo Memorial Fabio Bresci. A trionfare è stata l’Us Città di Pontedera, battendo in finale i ragazzi dell’Academy Tau per 5 a 3.

Antonello Semplicioni, presidente del Tau Calcio, ha commentato così la fine della competizione: “Ci teniamo a ringraziare tutte le squadre che hanno partecipato e complimentarci con il Pontedera Calcio per la vittoria del torneo. Ogni società ha onorato questo torneo sia dentro che fuori dal campo, dimostrando grande sportività, educazione e rispetto delle regole. Ringrazio anche l’amministrazione di Altopascio e il Comitato Regionale per la disponibilità e la famiglia Bresci che ha presenziato alla finale e alla premiazione per ricordare Fabio, persona che ha dato tantissimo al calcio toscano. Vorrei, infine, ringraziare e fare i complimenti a tutto lo staff del Tau Calcio che, in un momento non semplice, è riuscito a portare a termine questo bellissimo torneo con professionalità e dedizione”.

I risultati delle altre partite per i posti di consolazione

Settimo posto: Affrico – Pro Livorno Sorgenti 3-1

Quinto posto: Lucchese – Empoli 2-1

Terzo Posto: Tau – Cgc Capezzano 6-5 dcr

Classifica finale

1. Us Città di Pontedera

2. Academy Tau

3. Tau Calcio

4. Capezzano Pianore

5. Lucchese

6. Empoli

7. Affrico

8. Pro Livorno Sorgenti

