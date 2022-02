Edizione speciale per il 60esimo Gran Premio La Torre: torna il pubblico sulle strade

Il circuito ciclistico di Torre a Fucecchio spegne sessanta candeline, per questo motivo è in allestimento un edizione speciale del 60esimo Gran Premio La Torre per domenica 27 febbraio, con diretta tv e tour iniziale della carovana dei ciclisti a Fucecchio e frazioni.

È infatti dal lontano 1962 che la gara ciclistica riservata alla categoria Elite under 23 organizzata nella frazione collinare fucecchiese dall’associazione sportiva dilettantistica Unione Ciclistica La Torre 1949 con il patrocino deò Comune ed il sostegno di aziende locali si svolge nel circuito cittadino ed è divenuta nel tempo un importante evento sportivo a livello internazionale. La gara ciclistica di Torre che si tiene ogni anno ad inizio stagione si è ritagliata da sempre uno spazio importante nell’ambito ciclistico nazionale, e da diversi anni anche internazionale, con la partecipazione di atleti stranieri molti dei quali in cerca di ingaggi per l’ambito professionistico, e per questo è considerata dalla Federazione Ciclistica Italiana e da tutti gli addetti ai lavori, come detto, non solo italiani, una classica del ciclismo dilettantistico internazionale

La famiglia Testai (Rino, Simone ed Alessandro) in cabina di regia coadiuvati come sempre dal gruppo di appassionati locali stanno preparando un edizione che resterà scolpita nella memoria degli appassionati delle due ruote. Sono annunciati 150 partenti suddivisi in 25 squadre con 6 corridori ognuna. La gara si snoda su di un percorso di 135 chilometri sul solo territorio fucecchiese. La bandiera a scacchi si abbasserà alle 13 in punto, e sono previsti prima di entrare nel classico circuito di Torre 35 chilometri in linea che attraverseranno Fucecchio, Botteghe, San Pierino, Ponte a Cappiano e le colline delle Cerbaie passando da Vedute, Pinete e Massarello per poi entrare nello storico circuito della frazione per i restanti 100 chilometri dove la gara si svolgerà per terminare intorno alle 17. A differenza dell’edizione dello scorso anno è prevista la presenza del pubblico con il rispetto delle relative prescrizioni anti Covid vigenti il giorno di svolgimento dell’evento. La gara sarà comunque trasmessa in diretta su Tvl, sui canali social e su Kike Channel e quindi gli appassionati potranno seguirla comodamente dal divano di casa.

Anche quest'anno gli organizzatori della Uc La Torre 1949 Asd sono riusciti a mettere in piedi la bella gara che si tiene ad inizio stagione nella frazione Torre di Fucecchio.

Il percorso che misura 100 chilometri è un circuito cittadino ondulato con partenza in piazza San Gregorio, via San Gregorio, via Ramoni, via Burello, via Porto di Burello, via Poggio Osanna, di 3,9 chilometri da ripetere 26 volte. Quest’anno in occasione del sessantesimo anniversario dell’evento l’ingresso nel classico circuito sarà preceduto da 35 chilometri in linea che attraverseranno Fucecchio, Ponte a Cappiano.