Tuttocuoio finisce ko nel recupero a Piombino

Atletico Piombino – Tuttocuoio 2-0

ATLETICO PIOMBINO: Nardone, Del Nero, Molia, Rocchiccioli J., Rocchiccioli T., Diouf, Catalano, Orarah Gongok, Carnevali, Ferrau, Marini. A disp.: Petruccelli, Reali, Villani, Maio, Ferrari, Mormina, Turini, Barozzi, Dublino. All.: Di Tonno

TUTTOCUOIO: Muscas, Bartorelli, Severi, Rosa Illan, Vittorini, Chiti, Azzinnari, Puviani, Vota, Orlandi, Lazzarini. A disp.: , Pozzesi, Fiscella, Segantini, Muratore, Coppola, Ruggiero, Baldini. All.: Marmugi

ARBITRO: Niccolai di Pistoia (Ferretti di Pistoia e Smecca di Carrara)

RETI: 7’st Mormina, 30’st Catalano

Non sorride al Tuttocuoio la ripartenza del campionato con in programma il recupero di Piombino. La formazione neroverde cade con due reti nel secondo tempo in terra livornese. Dopo un pari senza reti alla fine del primo tempo l’Atletico Piombino segna a inizio ripresa, il gol che suggella il 2-0 finale è di Catalano.