Cuoiopelli acciuffa il pari in rimonta nella battaglia di Cenaia

A.Cenaia-Cuoiopelli 1-1

CENAIA: Serafini, Rossi, Tammaro (24’st Cecchetti), Papini, Malara, Fariello, Freschi, Caciagli, Cosi (24’st Rossi), Remedi A. (43’st Matteoli), Puccini. A disp.: Simoncini, Bertuccelli, Carlucci V.,Degli Esposti, Gambini, Fornaciari. All.: Macelloni Massimo

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo (35’st Boghean), Martinelli (16’st Bracci), Balduini, Passerotti (39’st Baroncini), Chelini, Dal Poggetto (16’st Iannello), Cornacchia (16’st Martini), Falchini, Borselli, Cavallini. A disp.: Lensi, Citti, Bagnoli, Giordano. All.: Marselli

ARBITRO: Lorenzo Biagi Pisa, coad. da Matteo Bertelli Firenze e Nicol Belle’ Livorno

RETI: 12’st Cosi, 19’st Falchini

NOTE: Ammoniti Puccini, Freschi, Cecchetti. Espulsi Puccini al 40’pt, Fariello al 20’st e Cecchetti al 47’st

Finisce senza vincitori la sfida della ripartenza fra Cenaia e Cuoiopelli. Una partita già sentita di suo che lo diventa ancora di più per la presenza dei tanti ex conciari nelle fila dei locali.

Primo tempo bloccato e su ritmi blandi. Si segnala soltanto una punizione di Cavallini per gli ospiti parata da Serafini e una occasione non sfruttata da Cosi per i locali.

Nel secondo tempo la Cuoiopelli, pur in superiorità numerica, non parte bene. Il Cenaia è più intraprendente e poco dopo il 10′ passa in vantaggio: Remedi entra in dribbling e si allarga, parte il cross e Cosi anticipa il portiere Lampignano e un difensore mettendola nel sacco. Subito il gol Marselli suona alla riscossa con tre cambi alla formazione iniziale. Da allora in poi in campo si vede la sola Cuoiopelli. Pareggia subito Falchini e poi, complice la seconda espulsione per i locali (che chiuderanno in otto), arrivano alcune clamorose occasioni. Grande è la parata di Serafini su Passerotti, poi una clamorosa occasione di Bracci finisce alta sulla traversa. Infine Cavallini da trenta metri prende l’interno dell’incrocio dei pali e la palla esce dall’altra parte della porta.

Finale scorbutico, con qualche tensione fra le due formazioni, ma il risultato non cambia.