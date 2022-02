Fucecchio – Livorno 0-0

FUCECCHIO: Del Bino (42’ st Mannucci), Nardi, Casanova, Falaschi, Lischi, La Rosa, Masoni (38’ st Bulli), Marcon, Carnevale, Zefi, Rigirozzo. A disp. Giometti, Carli, Duccini, Bruchi, Falconi, Sene, Petova. All. Lazzerini

LIVORNO: Mazzoni, Giampa, Ferretti, Marinai (26’ st Panebianco), Giuliani, Frati (32’ st Torromino), Franzoni (1’ st Pecchia), Bellazzini (15’ st Vantaggiato), Petronelli (16’ st Nunzi), Luci, Russo. A disp. Pulidori, Apolloni, Milianti, Durante. All. Buglio

ARBITRO: Zadrima di Pistoia, ASSISTENTI: Petrakis di Siena e Bettazzi di Prato

NOTE: Ammoniti: 21’ pt Frati, 38’ pt Marinai, 29’ st Casanova, 43’ st Pecchia. Recupero: 1’ pt, 5’ st

E’ finito a reti bianche il big match calcistico tra il Fucecchio ed il Livorno che si è disputato nel pomeriggio di oggi 12 febbraio allo stadio Filippo Corsini di Fucecchio. Dopo quasi due mesi di inattività, il Fucecchio si trova a riprendere il suo cammino contro la dominatrice incontrastata del campionato. Ne è scaturito un pareggio giusto: la squadra di Lazzerini ha dato vita ad una gara attenta a centrocampo e in difesa e non ha concesso nulla ad un complesso che nell’arco della partita ha inserito tutta la propria artiglieria pesante per venire a capo di un match scorbutico. I locali non sono mai andati in affanno nei lunghi momenti soprattutto nella seconda parte dove il fattore vento è stato un alleato in più della capolista. Il forte vento di tramontana ha condizionato molti passaggi ed è stato quasi impossibile giocare a palla alta.

Ti aspetti che il Livorno voglia dimostrare la sua forza e invece è il Fucecchio, grazie alla sua ottima disposizione, a tenere in mano le operazioni di gioco rendendosi minaccioso a metà tempo con un tiro di Zefi in seguito ad un angolo sul quale Mazzoni alza i tentacoli. Il Livorno si presenta seriamente poco dopo, attraverso un piazzato di Luci con girata aerea di Frati, Del Bino compie l’unica intervento di giornata togliendo la palla di porta. Prima della pausa palla gol potenziale per i bianconeri oggi in maglia oro. Rigirozzo, buona la sua gara, affonda da sinistra appoggia in area all’accorrente Masoni il quale anziché concludere fa velo per un compagno che non c’è.

Sfrutta subito il fattore vento il Livorno in avvio il cross radente di Frati trova la chiusura del debuttante ed ex Casanova su Petronelli in angolo. Buglio inizia a muovere i suoi e al quarto d’ora manda nella mischia dopo la lunga squalifica Vantaggiato insieme a Nunzi. Il Fucecchio non corre pericoli e quando ormai la sfida è entrata nella fase finale gli amaranto inseriscono anche Torromino. L’unico brivido il Fucecchio lo corre sempre con un colpo di testa su una punizione del solito Luci a 11 dal termine. Sprigiona tutta la sua forza Vantaggiato peccando di altruismi raccogliendo un piazzato da sinistra cinque minuti dopo. L’ultima opportunità della gara è dei ragazzi di Lazzerini con un piazzato di Carnevale, pronto nel finale a sporcare i disimpegni labronici, sul quale Mazzoni ci mette i pugni.

Dopo 5 vittorie consecutive, si ferma a Fucecchio la striscia di vittorie del Livorno e iniziano nel migliore dei modi il nuovo anno i bianconeri, sperando che questo sia il viatico giusto per risalire la classifica.

L’incontro tra la prima in classifica, il Livorno oggi in maglia bianca e la penultima, il Fucecchio oggi maglia gialla e calzoncini neri, aveva creato qualche apprensione in città per l’arrivo di 500 supporter labronici ma tutto si è svolto nel migliore dei modi con grande far play in campo e correttezza sugli spalti.

Anzi, il tifo organizzato dei supporter del Livorno con sciarpe, bandiere e i rullo dei tamburi, ha riscaldato l’ambiente reso ancor più freddo dal vento di tramontana che ha anche disturbato molte azioni di gioco. Non è stata infatti un bella partita, anzi piuttosto bruttina, caratterizzata da molto fraseggio a centrocampo e con nessuna delle due squadre che è riuscita a sviluppare trame di gioco offensive pericolose, ricorrendo molto spesso a lunghi lanci in avanti, per capirsi “alla viva il parroco”, come avrebbe di sicuro detto Bruno Pizzul.

Con tanti sbadigli e zero emozioni. Il Livorno è apparso un po’ imbastito e appannato forse a causa dello stop di due mesi del campionato per la pandemia che gli ha fatto interrompere la striscia positiva e la buona condizione della squadra. Il Fucecchio, per niente impaurito dal blasone dell’avversario, ha fatto la sua partita di contenimento affacciandosi anche vicino all’area avversaria grazie soprattutto a Rigirozzo che con le sue accelerazioni ha creato qualche problema alla difesa labronica.

La difesa del Fucecchio ha ben contenuto quei pochi attacchi del Livorno e molte volte i difensori di casa sono riusciti ad arrivare per primi sulla palla rispetto agli avversari.

Difficile pensare a chi delle due squadre possa servire questo risultato a reti inviolate. Al Livorno consente di mantenere la vetta della classifica sulla Cuoiopelli ed al Fucecchio di compiere un piccolo passo per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione.