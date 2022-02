San Miniato Basso e Tuttocuoio, vittorie dal sapore di playoff

Armando Picchi-San Miniato Basso 0-1

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Del Bravo, Al. Bani, D Angelo, Petri, Borboryo, Campo (28’ st Lenzi), Quilici (40’ st Pini), Testa (25’ st Morelli) , Neri, Bardini. A disp. Silvestri A., Castagnoli, Giusti, Scafuri, Rocchi, Bonsignori, Lenzi. All. Sena

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Ciravegna (15’ st Borgioli), Cela, Di Benedetto, Nolè (30’ st Gargini), Chiaramonti (15’ st Mhilli), Demi (45’ st Bartoli), Mancini (20’ st Kthella). A disp. Giannangeli, Romeo, Pagliai, Taddei. All. Collacchioni

ARBITRO: Pianigiani di Siena (Crispolti di Piombino e Stella di Grosseto)

RETE: 28’ pt rig. Chiaramonti

NOTE: Ammoniti: Al. Bani, Bardini, Cela, Lecceti, Liberati, Petri, Mhilli, Kthella.

Così come aveva chiuso il 2021, il San Miniato inizia il nuovo anno andando a vincere alla Banditella in casa dell’Armando Picchi. Meglio i ragazzi di Collacchini nella prima frazione che in avvio si affacciano con un affondo di Petri sul quale la deviazione in spaccata di Chiaramonti è chiusa in corner. La gara prende la piega giusta poco prima della mezz’ora con un fallo da rigore commesso da Bani su Chiaramonti, che andava a scalciare l’avversario mentre all’interno dei sedici metri proteggeva la sfera. L’ineccepibile rigore veniva realizzato da Chiaramonti con una conclusione centrale. Subioto Demi entrava in area da destra, Malasoma e il palo negavano il raddoppio all’avanti concedendogli solo il tiro dalla bandierina. Gara che nella seconda parte diventava spigolosa con il direttore di gara che finiva per mostrare con troppa facilità i cartellini. L’Armando Picchi provava a riequilibrare la sfida ma aveva l’unica opportunità con un palo esterno colpito da Bardini, con Battini che nell’arco della seconda frazione era solo sollecitato per svolgere l’ordinaria amministrazione. Questo successo, il quarto consecutivo, permette ai ragazzi di Collacchioni di approfittare dei pareggi che nella giornata di sabato hanno frenato la corsa del duo Livorno-Cuoiopelli recuperando due lunghezze alla capolista e alla sua più immediata inseguitrice. Con sette successi nelle ultime 8 giornate, il passo dei giallo-rossi è davvero spedito.

Tuttocuoio – Colligiana 2-0

TUTTOCUOIO: Muscas, Bertolucci, Severi, Rosa, Vittorini, Fino, Roberi Vota (20’ st Coppola), Chiti (20’ st Curatelo), Orlandi, Turco (13’ st Puviani), Lazzarini (40’ st Azzinnari). A disp. Martinelli, Bartorelli, Muratore, Baldini, Segantini. All. Marmugi

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Focardi (21’ st Logi), Sitzia, Bianchi, Ciardini, Cirasella (16’ st Cianciolo), Milanesi, Mugnai, Torricelli, Cito. A disp: Petrucci, Liberto, Pietrobattista, Valci, Coreti, Soldi, Sall. All. Dori

ARBITRO: Pascali di Pistoia (Luzi del Valdarno e signorina Cucciniello di Arezzo

RETI: 17’ pt Roberi Vota, 25’ st Coppola

NOTE: Espulso al 23’ st Ciardini (doppia ammonizione)

Regolando con un gol per tempo la Colligiana, i neroverdi tornano a quella vittoria che mancava dal 24 novembre quando espugnarono il campo del Fratres Perignano con un rotondo 4-2. L’ultimo arrivo in casa nero-verde l’argentino Roberi Vota ha presentato il suo biglietto da visita dopo un quarto d’ora del primo tempo grazie ad incornata che toccava il montante prima di insaccarsi. Non hanno avuto seguito le proteste dei valdelsani che in questa circostanza reclamavano una carica subita dal loro portiere Chiarugi. Il Tuttocuoio non ha corso seri pericoli nel secondo tempo e la rimonta ospite si è complicata con il doppio giallo rimediato da Cialdini. I ragazzi di Marmugi hanno saputo cogliere subito l’attimo e immediatamente dopo hanno chiuso la sfida con Coppola che finalizzava nella maniera migliore una mischia nell’area della Colligiana. Il successo odierno permette ai nero-verdi di raggiungere il quinto posto in classifica supeando in un colpo solo Certaldo, Armando Picchi e Atletico Cenaia andando ad occupare l’ultima poltrona che vale i playoff. Meglio di così…