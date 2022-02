Giornata di anticipi per le squadre di Eccellenza del Cuoio, in campo per la terza giornata del girone di ritorno. Tre punti d’oro per la Cuoiopelli, che stende il Fratres Perignano grazie alla rete di Falchini. La squadra di Marselli sale a 32 punti e continua a sognare in grande.

Il Tuttocuoio cade 4-1 sul campo del Ponsacco e resta ancorato a 19 punti in classifica.

I risultati

Cuoiopelli – Fratres Perignano 1-0

CUOIOPELLI: Lampignano, Iannello, Martinelli, Balduini, Martini, Chelini, Zocco, Borselli, Falchini, Cavallini, Rossi. A disp.: Lensi, Accardo, Dal Poggetto, Boghean, Passerotti, Bagnoli, Giordano, Bracci, Cornacchia. All. Marselli

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarelli, Falleni D., Gamba, Genovali, Parenti, Fabbrini, Fiaschi, Andolfi, Remedi L., Vignali. A disp.: Iacoponi, Pennini, Seghi, Lelli, Aquilante, Angiolini, Pruneti, Pini, Balducci. All. Ticciati

ARBITRO: Federico Nannelli di Valdarno (Lembo di Valdarno e Nesi di Firenze)

RETE: 45’pt Falchini

Ponsacco – Tuttocuoio 4-1

PONSACCO: Lista, Paggini, Calabrese, Mucci (38′ st Barsotti), Prete, Peric (4′ st Capocelli), Semboloni, Vannozzi (30′ st Penco), Zorica, Tavano (42′ st Ercoli), Cava (21′ st Diawara). A disp.: Balli, Calzolari, Gufoni. All.: Paci

TUTTOCUOIO: Muscas, Muratore, Bertolucci (1′ st Severi), Rosa Illan, Vittorini, Fino, Curatolo (1′ st Puviani), Chiti, Azzinnari (12′ st Lazzarini), Orlandi (11′ st Segantini), Vota. A disp.: Martinelli, Fiscella, Coppola, Pozzesi, Baldini. All.: Marmugi

ARBITRO: Moncalvo di Collegno (Perlamagna di Carrara e Tarocchi di Prato)

RETI: 10’pt Vota, 30’pt Peric, 41’pt Tavano, 11’st rig. e 44’st rig. Tavano.

NOTE: Ammoniti: Fino, Curatolo, Vittorini, Prete, Calabrese, Semboloni, Muratore, Paggini, Segantini, Diawara. Espulsi Vota (32′ st) e Lazzarini (36′ st). Recupero: 1’pt; 1′ st. Angolo: 2-0.

Il Ponsacco torna alla vittoria. Un evento che a Ponsacco mancava dal 16 ottobre quando superò il Castelfiorentino per 1-0. Il Tuttocuoio, invece, torna alla sconfitta, il secondo ko esterno consecutivo dopo quello rimediato nel recupero alla ripresa del campionato con il Piombino. Non c’è stata partita al comunale di viale della Rimembranza, eppure le premesse sembravano essere delle migliori per i neroverdi, visto che dopo 11 minuti lo spunto di Roberi Vota, il calciatore argentino, che spaccava in pratica la difesa ponsacchina e con un sterno sinistro realizzava un gran gol (il secondo consecutivo) collocando la palla all’angolo alto alla sinistra del portiere rossoblu. Pensi che il gol accenda il Tuttocuoio e invece di fatto spegne la formazione diretta da Marmugi, che subisce le giocate del Ponsacco che mantiene sempre l’offensiva con un Tavano in giornata super.

Proprio Tavano accende la luce al 19′ impegnando Muscas, mentre alla mezz’ora il Ponsacco trova il gol del pareggio grazie al croato Peric, che scarica il pallone sotto la traversa dal limite dell’area. Inizia il Tavano show, che piano piano inizia a prendere le misure alla difesa del Tuttocuoio e a mettersi in evidenza: al 38′, su imbeccata di Vannozzi, obbliga Muscas ad un intervento in presa bassa e più tardi, liberandosi bene su un movimento a lui classico con il quale ha sviluppato la sua lunga carriera nei professionisti, sull’imbeccata di Cava si smarca bene non trovando lo specchio della porta. Trovandola però in chiusura di tempo e ribaltando la situazione – al coronamento di una prima frazione nella quale troppo passivo è stato il Tuttocuoio e ha vivacchiato dal vantaggio messo a segno da Vota. Prima dell’intervallo Rosa e Muscas tengono in vita il Tuttocuoio su Peric.

Nel secondo tempo arrivava immediatamente il terzo gol del Ponsacco: fallo di Muratore su Cava, che entrava in area su uno spunto personale, con Tavano che spiazzava Muscas e portava i suoi a distanza di sicurezza. Alla mezz’ora, su un fallo di mano di Segantini su un tiro di Capocelli, Tavano raggiungeva il tris segnando un calcio di rigore con un cucchiaio.

La gara del Tuttocuoio, di fatto, era già terminata abbondantemente prima, ma veniva però macchiata, questa giornata da dimenticare, dai due rossi subiti da Vota (32′) e Lazzarini (36′) entrambi per interventi pericolosi. Il Tuttocuioio ha chiuso la sua gara a Ponsacco con 9 uomini. Prima del fischio finale rischia la manita il Tuttocuoio con una volee di Capocelli con Muscas, che osserva il pallone terminare la corsa sul fondo.

Andrea Signorini