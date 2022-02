Sta per alzarsi il sipario a Fucecchio sul Gran Premio La Torre, gara ciclistica internazionale riservata alla categoria Elite under 23 in programma domenica 27 febbraio che ogni anno insieme alla Firenze Empoli, in programma domani 26 febbraio, apre la stagione ciclistica dilettantistica.

Un evento importante per la piccola frazione che presenta ogni anno dal lontano 1962 uno spettacolo ciclistico e sportivo di ottimo livello grazie all’impegno dell’Unione Ciclistica La Torre 1949 presieduta da Alessandro Testati che conta sulla collaborazione di tanti sportivi ed appassionati delle due ruote, e soprattutto sul supporto delle aziende locali che da decenni danno fiducia ad un organizzazione sportiva di ottimo livello sempre al passo con i tempi e la tecnologia e di recente anche lungimirante nel format di come raccontare e far vivere la corsa.

Foto 3 di 6











L’evento è patrocinato dal Comune di Fucecchio e quest’anno si svolge per la 60esima volta come ogni anno ad inizio della stagione. La gara ciclistica a Torre si è ritagliata da sempre uno spazio importante nell’ambito ciclistico nazionale, e da diversi anni anche internazionale, con la partecipazione di atleti stranieri molti dei quali in cerca di ingaggi per l’ambito professionistico, e per questo è considerata dalla Federazione Ciclistica Italiana e da tutti gli addetti ai lavori una “classica” del ciclismo dilettantistico internazionale.

In considerazione che la kermesse torrigiana tocca quest’anno l’edizione numero sessanta, la gara di 100 chilometri sul tradizionale circuito sarà preceduta da un tour di 35 chilometri nel quale la carovana dei ciclisti attraverserà Fucecchio, Ponte a Cappiano e l’area collinare delle Cerbaie attraversando Vedute, Pinete e Massarella per poi tornare a Torre dove, da piazza San Gregorio, inizia la competizione vera e propria con 26 giri del percorso per una lunghezza di 100 chilometri e, quindi, per un totale di 135 chilometri complessivi.

Sono annunciati 150 partenti suddivisi in 25 squadre con 6 corridori ognuna. Il via alle 13 con l’arrivo previsto poco prima delle 17. Al primo classificato sarà assegnato il premio alla memoria di Simonetto Campigli, uno degli storici organizzatori della gara.

A differenza dell’edizione dello scorso anno è consentita la presenza del pubblico con il rispetto delle relative prescrizioni anti covid.

In occasione dell’eccezionalità dell’evento, anche la Contrada bianco celeste del Palio di Fucecchio scende in campo a sostegno dell’evento organizzando per il giorno della vigilia della gara sabato 26 febbraio alle 19,30 “La pizzata da asporto” presso la sede in piazza San Gregorio. Con ogni pizza sarà offerto un gadget da parte dell’Unione Ciclistica La Torre 1949.