La sessantesima edizione del Gran Premio La Torre parla friulano. A vincere l’avvincente gara incerta fino all’ultimo è stato infatti Niccolò Buratti del Cycling Team Friuli che è riuscita a piazzare tre atleti nei primi sei, due dei quali sul podio.

Il ragazzo made in Friuli, nato a Buddrio in provincia di Udine il 7 di luglio del 2001, protagonista nel finale di ieri nella Firenze-Empoli dove si è classificato al secondo posto, è riuscito stavolta a centrare il gradino più alto del podio precedendo in volata di qualche decina di metri Gabriele Petrucci che a 500 metri dal traguardo era riuscito a riportarsi sotto alla scatto perentorio del ciclista friulano fatto all’ultimo giro.

Foto 3 di 3





Ma nel pomeriggio di oggi (27 febbraio) in una splendida giornata di sole disturbata dal vento contro Niccolò Buratti ed il team friulano non ce n’èper nessuno. La voglia di riscattare il secondo posto di ieri era tanta, ed anche la squadra ha contribuito alla vittoria coprendo la fuga del compagno che già poco oltre metà gara si era proiettato in un’altra fuga a due per alcuni giri che però non aveva avuto successo.

Buratti ha lanciato l’attacco decisivo poco prima dell’ultimo giro inseguito da un gruppetto di cinque atleti, ma i tre compagni di squadra presenti in questo drappello sono riusciti a proteggere la fuga fino ai 500 metri dall’arrivo quando si è sganciato Gabriele Petrucci che però in volata è stato battuto nettamente dal forte passista friulano che ha dedicato proprio alla squadra questa importante vittoria.

Nonostante il forte e fastidioso vento di grecale il pubblico delle grandi occasioni non ha fatto mancare a Torre il suo calore incitando gli atleti ad ogni passaggio. La gara è stata trasmessa anche in diretta su Tvl e Bike canne.