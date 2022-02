Il San Miniato Basso si gode la vittoria a Perignano. Collacchioni: “Più certezze dopo questo successo”

È stata la giornata del San Miniato Basso. La sfida in funzione playoff vinta a Perignano, la Cuoio che è caduta a Certaldo, il Livorno che si è salvato quando ormai la sconfitta con l’Atletico Cenaia appariva inevitabile.

Con la pacatezza che lo contraddistingue, Lorenzo Collacchioni analizza la gara di Perignano.

“Abbiamo fatto di tutto per portare a casa i tre punti. Direi che lo abbiamo fatto meritatamente. Volevamo in tutte le maniere riscattare la prova sottotono con il Cenaia. Questa vittoria ci fa venir via con delle certezze”.

Avete saputo domare il vento

“Sono venute fuori due partite diverse. Nel primo tempo dovevamo aspettare e nel secondo sfruttare il fatto vento che l’avevamo a favore. Sono sincero mi sarebbe andato bene anche arrivare all’intervallo sul punteggio di parità. Siamo stati bravi a sfruttare l’episodio”.

Una gara che verrebbe da definire saggia

“Intelligente, interpretata bene”.

Nella seconda parte non avete mai rischiato niente

“Ma dovevamo essere più cattivi. Ricordate la gara d’andata loro stavano vincendo per 2-0 fino a pochi minuti dalla fine e c’era il rischio stavolta di subirla quella rimonta. Quando si creano le opportunità vanno sfruttate per evitare i ritorno degli avversari”.

Quali sono le certezze alle quali si riferiva in precedenza?

“Il cercare di ottenere qualcosa, la classifica ci piace. La squadra ha voluto ottenere il massimo. La voglia con la quale ha cercato di ottenerlo. Vediamo dove saremo capaci di arrivare e non dobbiamo accontentarci, lo facciamo per noi e per la società. Vediamo cosa portiamo a casa ogni settimana, sono mesi che stiamo lavorando, poi alla fine tireremo le somme”.