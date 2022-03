Benites, 3mila minuti con la maglia dell’Etrusca per il capitano

Ben tremila, potremmo dire facendo un gioco di parole, poiché Ben è il soprannome con cui è noto Alberto Benites a San Miniato, e tremila (e oltre) sono i minuti che ha trascorso in campo con la maglia dell’Etrusca in gare ufficiali di Serie B. Domenicano di nascita, cresciuto a Spezia ma diventato sanminiatese di adozione, Alberto Benites è alla sua sesta stagione sotto la Rocca. Fin dagli esordi si è distinto per grinta, energia, abnegazione, spirito di sacrificio, tanto da renderlo uno dei beniamini del pubblico ed un esempio per tutte le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini delle giovanili e del minibasket Etrusca.

Il raggiungimento di questo traguardo lo colloca definitivamente nella storia della Società. Nessun altro giocatore dell’Etrusca ha giocato così tanti minuti in serie B con la maglia biancorossa. Nella foto la premiazione del Presidente Alberto Parrini nell’intervallo della gara interna contro Langhe Roero di domenica scorsa.