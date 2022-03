Impresa Fucecchio, poker al Ponsacco e sorpasso in classifica. Il San Miniato erode tre punti al Livorno

Ponsacco-Fucecchio 2-4

PONSACCO: Lista, Paggini (35’ st Barsotti), Calabrese, Vannozzi, Semboloni, Penco (5’ st Diawara), Zorica, Peric, Coralli, Di Ruocco (25’ st Capocelli), Cava. A disp. Balli, Calzolari, Baldini, Lemmi, Fiordi, Ercoli. All. Paci

FUCECCHIO: Ubirti, Nardi, Casanova, Falaschi, Lischi, La Rosa, Carnevale (40’ st Masoni), Marcon, Andreotti, Zefi, Morelli (25’ st Cenci). A disp. Mannucci, Papa, Carli, Giometti, Bruchi, Bulli, Falconi. All. Lazzerini

ARBITRO: Mascolo di Castellammare di Stabia (Tochi di Livorno e Lumetta di Piombino)

RETI: 10’ pt Coralli, 26’ pt, 28’ pt, 5’ st e 30’ st Andreotti, 35’ st Sembolini

NOTE: Ammoniti: 35’ pt Paggini, 5’ st Marcon, 30’ st Coralli e Carnevale.

Il rientro di Luca Andreotti è stato trionfale, l’ex di turno ha firmato con una tripletta che ha permesso ai suoi di espugnare il Comunale di Ponsacco e affiancare gli avversari odierni in classifica. Alla lunga è stato premiato il coraggio dell’ ex tecnico Gabriele Lazzerini di presentarsi alla sfida con Carnevale e Andreotti in attacco e Morelli a sostegno, approfittando delle assenze dei due centrali di difesa titolari Prete e Mucci ai quali si è aggiunta quella di Ciccio Tavano. Si era messa bene per i locali la gara in seguito ad uno schema da angolo Coralli in sospetta posizione di fuorigioco portava in vantaggio i suoi. Il Fucecchio non si disuniva e Andreotti iniziava lo show di giornata approfittando del regalo che la coppia Lista-Vannozzi gli confezionava. Il tempo di riprendere il gioco che gli ospiti operavano il sorpasso ancora con Andreotti saltando un paio di avverasri e depositando all’angolino. È la mezz’ora del primo tempo e la sensazione è che la gara abbia preso la piega giusta. In avvio di ripresa in mezza rovesciata Andreotti serve il tris e su appoggio di Morelli a un quarto d’ora dalla fine lascia partire il diagonale vincente per il poker finale. Platonica a 5′ dalla fine la rete di Semboloni. Per la seconda trasferta consecutiva i bianconeri si impongono segnando 4 gol, come 4 sono i risultati utili. Oltre a Andreotti bene anche il compagno di reparto Carnevale.

San Miniato Basso-Certaldo 2-0

SAN MINIATO BASSO: Battini, Pagliai, Liberati, Petri, Ercoli (18’ st Santagata), Cela, Di Benedetto, Nolè (45’ st Taddei), Mancini (18’ st Chiaramonti), Demi, Kthella (35’ st Gargini). A disp. Giannangeli, Romeo, Borgioli, Mhilli, Ciravegna. All. Collacchioni

CERTALDO: Orsini, Orsucci (18’ st Bandini), Vecchiarelli, Pampalone, Olivieri (25’ st Igbineweka), Volpini, Martini, Bernardini (32’ st Dini), Kouko, Corsi S., Zanaj. A disp. Di Furia, Biagini, Razzanelli, Fagni, Adelucci, Kamberi. All. Ramerini

ARBITRO: Mariani di Livorno (Mangini e Corsini di Livorno )

RETI: 26’ pt Mancini, 28’ st Chiaramonti

NOTE: Ammoniti: 44’ pt Nolè, 37’ Martini, 16’ st Demi. Espulso: 20’ st Martini (C doppia ammonizione)

Il San Miniato batte il Certaldo, si impossessa della piazza d’onore scavalcando la Cuoiopelli e recupera 3 punti alla capolista Livorno. Una grande prestazione con una rete per tempo. La sbloccava un gran gol di Mancini verso la mezz’ora con un eurogol da sinistra rientrava e di destro non lasciava via d’uscita a Orsini. Forte della sua superiorità la squadra di Collacchioni controllava senza problemi la gara e piazzava la rete della sicurezza con Chiaramonti che sfruttava uno spunto di Santagata. Domenica prossima la piazza d’onore verrà messa subito in discussione in quel di Santa Croce. Cuoio e San Miniato erano partite per far bene, vedremo chi farà meglio.