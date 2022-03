Eccellenza, troppi tifosi da Livorno: il San Miniato Basso gioca a Pontedera

La partita di calcio tra il San Miniato Basso e il Livorno 1915, in programma domenica 20 marzo e valevole per l’ottava giornata di ritorno del girone B dell’Eccellenza toscana si giocherà allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera. La decisione è arrivata nelle ultime ore, dopo un colloquio tra i sindaci di Pontedera Matteo Franconi e di San Miniato Simone Giglioli e la richiesta avanzata da quest’ultimo per la disponibilità della struttura pontederese. L’impianto di San Miniato Basso non ha la capienza necessaria a ricevere la notevole quantità di tifosi ospiti attesi per la trasferta della squadra amaranto e Pontedera è risultata la soluzione migliore per logistica e spazi.

“San Miniato chiama e Pontedera risponde – ha spiegato il sindaco Franconi -. Abbiamo messo a disposizione lo stadio Ettore Mannucci, che ha una capienza adatta per accogliere l’evento sportivo, nello spirito di collaborazione istituzionale tra i due Comuni e nell’ottica di garantire lo svolgimento dell’evento sportivo in sicurezza e nel migliore dei modi possibili”.

“Ringrazio il Comune di Pontedera per aver accolto la nostra richiesta in un’ottica di collaborazione tra Enti che è fondamentale – dichiara il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Si tratta di una partita importante con un seguito di pubblico di portata eccezionale, ben oltre la capienza del nostro stadio e, vista la necessità di garantire l’ordine pubblico, la soluzione immediata è stata quella di trasferire la partita in un impianto che è in grado di supportare una tifoseria numerosa com’è quella del Livorno 1915. Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra San Miniato Basso che sta disputando una stagione davvero incredibile”.