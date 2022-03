Aquateam Nuoto Cuoio, le prime medaglie dopo aver riavuto la piscina

Alla due giorni di gare, Asd Aquateam nuoto cuoio ha partecipato con 3 atleti in 7 gare ammesse per tempi limite raggiunti. A Lignano Sabbiadoro si è disputato il campionato italiano assoluti di nuoto paralimpico abbinato alla tappa del mondiale World series paraswimming, una manifestazione molto importante con atleti da tutto il mondo, compresi i fuoriclasse olimpionici da 38 nazioni. Per 50 team e quasi 400 atleti.

Compresi quelli di Aquateam, comprensibilmente tesi e agitati. E’ Stefania Gemignani a rompere il ghiaccio, con un argento nei 100 stile libero con un tempo che ha migliorato molto il suo personale. E poi anche un bronzo nei 50 dorso.

Martina Alfei ha sfiorato il suo miglior tempo nei 100 stile (solo pochi centesimi sotto). Si piazza comunque al 5′ posto nazionale e non è poco. Si è subito rifatta con l’oro nei 100 rana abbassando il suo miglior tempo di 10 secondi. E di seguito, nei 50 stile migliora di due secondi e si piazza al quarto posto nazionale.

Giovanni Turini, all’esordio in gare di questo livello, abbassa il suo miglior tempo nei 50 rana e stacca il biglietto per i prossimi campionati italiani estivi. “Ci alleniamo seriamente solo da gennaio – spiega lo staff di Asd Aquateam nuoto cuoio orgoglioso dei risultati -, quando abbiamo ottenuto gli spazi in piscina e i risultati stanno arrivando”.