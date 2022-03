Collacchioni: “Abbiamo meritato il pareggio e fino alla fine c’abbiamo creduto”

Quel Lorenzo Collacchioni durante la gara smanioso, agitato, prodigo di consigli soprattutto quando dovevano recuperare il risultato, nel dopo partita tra Cuoiopelli e San Miniato (questa) lascia lo spazio a quello più pacato e tranquillo. “Sono soddisfatto della prestazione. Siamo andati sotto per un episodio. Abbiamo meritato il pareggio e fino alla fine c’abbiamo creduto”.

Si è infranta dopo 365 minuti la vostra imbattibilità esterna e avete rischiato di interrompere la serie utile di risultati in trasferta.

“Fa parte del gioco, insieme si difende e sempre insieme si attacca. Ma ricordatevi che abbiamo l’amaro in bocca perché abbiamo colpito una traversa a pochi minuti dalla fine. E’ stata la dimostrazione di come siamo stati determinati fino in fondo”.

Il Livorno scappa e avete tenuto il posto d’onore.

“Oggi è stata una battaglia agonistica, rimango dell’avviso che i conti li facciamo a fine anno. Sono particolarmente orgoglioso dei ragazzi. Sul fatto che il Livorno scappi non ho mai avuto dubbi sulla loro vittoria finale”

Che risultato di augura dalla sfida di mercoledì a Livorno?

“L’augurio sarebbe quello di un pareggio. Andrò a vederla mi concentrerò sul Livorno in vista di quella che per noi sarà una domenica bellissima”.

Se vince il Livorno mette una serie ipoteca, se si impone la Cuoio il campionato è riaperto.

“Noi dobbiamo concentrarci per arrivare più in alto possibile nei playoff. Più punti ottieni e più in alto ti piazzi. La nostra posizione non è ancora scontata. Vediamo dove arriviamo”.

Lungo conciliabolo nello stato maggiore della Cuoiopelli nel dopo partita. Dopo una prima analisi a caldo è il direttore sportivo Sandro Marcheschi a esporci il suo pensiero.

“Abbiamo perso due punti importantissimi che ci avrebbero permesso di mantenere le distanze immutate in vista della partita di mercoledì a Livorno”.

Sarete rimaneggiati.

“Due espulsioni che si aggiungono alle assenze per influenza. Dovremo fare i conti per vedere chi siamo in grado di recuperare. Abbiamo trovato un arbitro che non era all’altezza, non aveva la giusta personalità per dirigere una sfida di cartello come questa. Però devo aggiungere che il risultato è giusto: noi abbiamo giocato un primo tempo molto scialbo. E’ anche vero che la punizione che ha scaturito il pareggio del San Miniato è nata da un fallo discutibile. L’entrata del nostro giocatore è stata scomposta ma ha colpito la palla in pieno. Questo tipo di gara richiedeva un arbitro un pochino più pronto per questo tipo di sfida”.

Gli assenti odierni tutti per attacchi influenzali, le possibilità di averli al “Picchi” possono essere concrete.

“Ma chi tra questi ci sarà sicuramente da un punto di vista fisico non sarà al massimo”.

I cartellini rossi odierni sono quasi ineccepibili.

“Quando si scende in campo bisogna correre di più e chiacchierare meno, sono state due espulsioni gratuite, ce le siamo cercate”.

Che tipo di gara vi aspettate con l’allenatore del Livorno che esordisce davanti ai propri sostenitori?

“Non c’è bisogno di caricare questo tipo di gare, per i giocatori della nostra categoria presentarsi in uno stadio del genere è solo motivo di orgoglio. E’ anche vero che avremo poco da perdere. Da qui alla fine del campionato dovremo lottare punto a punto, dovremo vendere cara la gara sempre poi tireremo le somme”.

Marcheschi e Collacchioni vivono su sponde diverse e sono in conflitto per gli stessi interessi.