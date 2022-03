A loro non importa chi ha cominciato, l’importante è che si finisca subito. Perché, lo hanno scritto su uno striscione, “Sopra le teste dei bambini devono volare i palloni, non le bombe“. Con questa convinzione, i piccoli calciatori della società Stella Rossa di Castelfranco di Sotto hanno giocato per la pace ogni partita.

Nello scorso fine settimana, infatti, lo striscione con il simbolo della pace e le mani tese a formare una colomba è stato esposto ogni volta che una squadra è scesa in campo, per ricordare che i bambini devono colpire i palloni e non essere colpiti dalle armi. Perché il dovere di un bambino è giocare e non scappare.

Lo hanno detto come fanno i bambini: con tanti colori, un bel sorriso e tanta voglia di correre. Ma liberi in un mondo di pace.